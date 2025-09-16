3 belangrijke vernieuwingen die met iPadOS 26 naar je iPad komen

Apple heeft iPadOS 26 uitgebracht voor het grote publiek en deze update brengt maar liefst 3 belangrijke vernieuwingen naar je iPad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 3 vernieuwingen komen naar je iPad

Mocht je het nog niet hebben gedaan, dan kun je nu direct het nieuwe iPadOS 26 op je iPad installeren, mits jouw iPad wordt ondersteund natuurlijk. De update brengt een drietal belangrijke vernieuwingen naar je iPad. We zetten ze voor je op een rij.

1. Liquid Glass

Een van de opvallendste vernieuwingen van iPadOS 26 op je iPad is natuurlijk de prachtige nieuwe vormgeving genaamd Liquid Glass. Je iPad krijgt hierdoor een compleet vernieuwde uitstraling. Het nieuwe design ziet er fris en modern uit met al zijn transparante elementen. Bijna alles lijkt nu van glas: knoppen, balken en regelaars. Kleuren van de omringende content worden gereflecteerd en passen zich automatisch aan lichte en donkere modi aan. Ook apps zoals Camera, Foto’s, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News en Apple Podcasts hebben de nieuwe vormgeving gekregen.

2. 4 nieuwe apps

De update naar iPadOS 26 brengt naast de vernieuwingen ook vier nieuwe apps naar je iPad:

Telefoon : De Telefoon-app komt met iPadOS 26 eindelijk naar de tablet. In deze applicatie zie je recente telefoongesprekken en kun je een nieuwe oproep beginnen. Dat gebeurt via de iPhone, dus je smartphone moet wel in de buurt zijn. Het is op deze manier eindelijk mogelijk om op de iPad iemand te bellen.

: De Telefoon-app komt met iPadOS 26 eindelijk naar de tablet. In deze applicatie zie je recente telefoongesprekken en kun je een nieuwe oproep beginnen. Dat gebeurt via de iPhone, dus je smartphone moet wel in de buurt zijn. Het is op deze manier eindelijk mogelijk om op de iPad iemand te bellen. Dagboek : Na het installeren van de update staat de Dagboek-app automatisch op je tablet. In de app kun je teksten, foto’s, video’s en plekken opslaan en vastleggen. Deze aantekeningen zijn later terug te vinden, net zoals bij een ‘echt’ dagboek.

: Na het installeren van de update staat de Dagboek-app automatisch op je tablet. In de app kun je teksten, foto’s, video’s en plekken opslaan en vastleggen. Deze aantekeningen zijn later terug te vinden, net zoals bij een ‘echt’ dagboek. Voorvertoning : Deze applicatie is al jaren beschikbaar op de Mac(Book), maar wordt uitgebreid naar de iPad én naar de iPhone. Met Voorvertoning krijg je direct toegang tot alle pdf-documenten en afbeeldingen in de Bestanden-app.

: Deze applicatie is al jaren beschikbaar op de Mac(Book), maar wordt uitgebreid naar de iPad én naar de iPhone. Met Voorvertoning krijg je direct toegang tot alle pdf-documenten en afbeeldingen in de Bestanden-app. Games: De Games-app geeft een overzicht van de populairste spellen van het moment. Ook zie je welke games jij (recent) hebt gespeeld en voor welke apps een update beschikbaar is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Multitasking

Dit is een functie die al wel in een beperktere vorm bestond, maar door iPadOS 26 zijn er heel wat vernieuwingen bijgekomen op je iPad. Je kunt nu meer vensters tegelijk openen en het formaat aanpassen. Je kunt het iPad-scherm nu ook in drieën of vieren verdelen, en vensters sluiten of minimaliseren, of op volledig scherm bekijken. Swipe gewoon omhoog en houd vast om al je vensters naast elkaar te zien. Tik vervolgens op één van de vensters om deze naar voren te brengen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven van de hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je nooit meer een Apple-nieuwtjes mist!