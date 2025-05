Zo beschermt WhatsApp jouw berichten tegen Meta AI 

Meta AI komt naar WhatsApp, waardoor veel gebruikers zorgen hebben over de privacy van hun berichten. Zo beschermt WhatsApp jouw gesprekken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta AI in WhatsApp

Instagram, Facebook en WhatsApp zijn uitgebreid met Meta AI, de nieuwe chatbot van het bedrijf. Meta AI is vergelijkbaar met ChatGPT en geeft met behulp van kunstmatige intelligentie antwoord op al je vragen. Voor het trainen van Meta AI worden (openbare) berichten, foto’s en video’s op Instagram en Facebook gebruikt. Wil je niet dat jouw berichten gebruikt worden voor het trainen van Meta AI? Dan kun je tot 27 mei bezwaar maken op Instagram en Facebook.

Bij WhatsApp is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen Meta AI. Het is zelfs niet mogelijk om de chatbot uit te schakelen in de app, want Meta AI wordt automatisch toegevoegd aan de berichtendienst. Binnenkort staat de chatbot standaard op je scherm, zodra je WhatsApp opent. Hoe zijn je gesprekken en berichten beschermd tegen Meta AI? Daarover heeft WhatsApp nu meer duidelijkheid gegeven.

WhatsApp introduceert Private Processing

WhatsApp heeft al aangegeven dat Meta AI geen berichten in je persoonlijke chats kan lezen. Alleen berichten die Meta AI (@MetaAI) vermelden of die je direct deelt met de chatbot worden door Meta AI geregistreerd en gelezen. Om de privacy van die berichten te waarborgen heeft Meta verschillende maatregelen genomen. Zoveel mogelijk AI-functies worden op je iPhone zelf gedraaid, zodat er geen data wordt gedeeld met servers van Meta.

Meta AI kan bijvoorbeeld berichten samenvatten, waarvoor de chatbot de tekst in het bericht registreert. Het verwerken en samenvatten van deze tekst gebeurt op je iPhone, zodat het persoonlijke bericht niet op servers van Meta staat. Heeft Meta AI toch externe servers nodig om de opdrachten te verwerken? In dat geval worden alle berichten end-to-end versleuteld. Dat betekent dat zelfs Meta en WhatsApp de berichten niet kunnen lezen, ook niet als ze op de servers van het bedrijf staan. WhatsApp noemt dit ‘Private Processing’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vergelijkbaar met Apple Intelligence

Een belangrijk voordeel van Private Processing is dat je berichten niet worden bewaard op servers van Meta. Alle berichten die je deelt met Meta AI worden verwijderd na het uitvoeren van de opdracht. Op die manier zijn je berichten altijd veilig, ook bij een beveiligingslek in WhatsApp. De berichten zijn niet opgeslagen, dus kunnen later ook niet op straat belanden als Meta te maken heeft met technische problemen.

Het lijkt erop dat Meta hiervoor heeft afgekeken bij Apple, want het bedrijf heeft soortgelijke maatregelen genomen bij Apple Intelligence. Met Meta AI zijn je berichten dus altijd end-to-end versleuteld en worden ze niet opgeslagen op servers van Meta. Daarnaast heeft WhatsApp Private Processing opengesteld voor externe onderzoekers, zodat de beveiliging en privacy van gebruikers gecontroleerd kan worden door andere bedrijven.

WhatsApp krijgt binnenkort Meta AI

WhatsApp heeft verschillende maatregelen genomen om de privacy van gebruikers te waarborgen bij Meta AI. Het is opvallend dat Meta transparant is over de software achter Private Processing, want zo krijgen externe onderzoekers de kans om de privacy en beveiliging van gebruikers te controleren. Doorgaans schermt Meta deze processen af, waardoor ze alleen intern gecontroleerd kunnen worden.

Meta AI wordt geleidelijk uitgerold bij alle gebruikers van WhatsApp over de hele wereld. Je hoeft geen update uit te voeren om Meta AI toe te voegen aan de berichtendienst, dat gebeurt automatisch. De chatbot is op dit moment nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in. Wil je meer weten over Meta AI? Lees dan hier alles over de nieuwe functie in WhatsApp.