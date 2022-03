macOS Monterey 12.3 bèta 5 is uit: dit zijn de vernieuwingen

Apple heeft gisteravond macOS 12.3 bèta 5 uitgebracht. Wij zetten op een rij wat er nieuw is – en wanneer je de update mag verwachten.

macOS Monterey 12.3 release is nabij

Apple is de nieuwste versie van macOS Monterey, 12.3, nu al een tijdje aan het testen. In de eerste bèta werd een hele reeks aan nieuwe functies toegevoegd.

Zo is Universele bediening (Universal Control) nu eindelijk beschikbaar, waarmee je je iPad naast je Mac kunt zetten en vervolgens je muis gemakkelijk tussen beide schermen beweegt. Ook kwam er de mogelijkheid om je AirPods te updaten en notities toe te voegen aan je wachtwoorden. Bovendien werden er 37 nieuwe emoji’s toegevoegd.

In betà 3 kreeg Monterey een nieuwe knop in Systeemvoorkeuren: ‘Universele bediening’. Voorheen was de functie goed verborgen in de krochten van Systeemvoorkeuren. Is er in bèta 5 nog meer veranderd?

Wat is er nieuw in macOS 12.3 bèta 5

Het korte antwoord luidt: ‘Nee, er zijn geen nieuwe functies meer toegevoegd.’ Tegelijkertijd is dat ook weer goed nieuws, want het betekent dat de uiteindelijke release niet meer lang op zich laat wachten. We gokken dat er hooguit twee weken gaat duren voordat macOS Monterey 12.3 officieel uitkomt.

