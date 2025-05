Onderzoekers hebben een kritiek beveiligingslek ontdekt in AirPlay. Wereldwijd zijn miljoenen apparaten kwetsbaar.

Kritiek beveiligingslek in AirPlay: hier moet je voor oppassen

Onderzoekers hebben een kritiek lek gevonden in AirPlay van Apple. Hierdoor kunnen hackers op slinkse wijze apparaten overnemen en schadelijke software verspreiden, en dat zonder dat je het doorhebt.

Je loopt daarmee vooral een risico als je verbonden bent met een openbaar Wi-Fi-netwerk. De kwetsbaarheid, die de naam ‘Airborne’ heeft gekregen, treft niet alleen iPhones en iPads, maar ook andere apparaten die met AirPlay werken. De kwetsbaarheid is ontdekt door het cybersecuritybedrijf Oligo Security.

Met het beveiligingslek Airborne kunnen kwaadwillenden controle krijgen over je apparaten die AirPlay ondersteunen, zoals iPhones, iPads, MacBooks, Apple TV’s en diverse andere apparaten zoals smart-tv’s, speakers en meer.

In een korte video hieronder wordt getoond hoe Airborne werkt bij een MacBook met Apple Music.

Dit kun je doen om jezelf te beschermen

Apple heeft inmiddels wat updates uitgebracht. Maar veel apparaten zijn nog steeds kwetsbaar. Het is daarom belangrijk om zowel je Apple-apparaten als andere AirPlay-compatibele apparaten altijd zo snel mogelijk bij te werken tegen dit beveiligingslek. Check dus even in huis welke apparaten AirPlay ondersteunen en controleer of er inmiddels een update beschikbaar is.

Daarnaast kun je ook AirPlay uitzetten als je het niet gebruikt. Dat doe je op je iPhone in ‘Instellingen > Algemeen > AirPlay en Continuïteit’. Tik vervolgens op ‘Gebruik AirPlay’. Daar kun je vervolgens kiezen voor ‘Nooit’, ‘Vraag’ en ‘Automatisch’.

Verder moet je natuurlijk altijd goed opletten met openbare wifi-netwerken. En als het niet nodig kun je die sowieso beter links laten liggen. Openbare netwerken worden regelmatig door criminelen gebruikt om wachtwoorden en bankgegevens te achterhalen. Zij maken een wifi-hotspot aan met dezelfde naam, waarna gebruikers nietsvermoedend inloggen. Vervolgens zien de criminelen precies wat er op de telefoon gebeurt, met alle gevolgen van dien.