iPhone SE 4 en nieuwe iPads verschijnen binnen enkele maanden

We schreven al dat de iPhone SE 4 en nieuwe iPads in de eerste helft van 2025 verschijnen, maar een nieuw gerucht is een stuk specifieker.

iPhone SE 4 en nieuwe iPads

Het nieuwe gerucht is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Hij zei eerder al dat de iPhone SE 4 en nieuwe iPads in de lente gelanceerd zullen worden. Deze keer zegt hij dat Apple de producten ’tegen april’ zal presenteren. Dat is dus al over iets meer dan twee maanden.

iOS 18.3 en iPadOS 18.3

Een anoniem profiel op X suggereerde vorige maand dat de iPhone SE 4 en de nieuwe iPads worden uitgebracht met iOS 18.3 en iPadOS 18.3 al geïnstalleerd. Dat zou zijn omdat Apple in deze updates ondersteuning voor de nieuwe producten heeft toegevoegd. ‘.3’-updates voor iOS en iPadOS worden over het algemeen eind januari uitgebracht.

Toch betekent dit niet dat de nieuwe iPads en iPhone SE 4 tegelijk met de release van iOS 18.3 en iPadOS 18.3 worden gelanceerd. Gurman blijft erbij dat de apparaten in de lente worden aangekondigd. De lente begint op het noordelijk halfrond halverwege maart, dus het is waarschijnlijker dat de producten tussen maart en april verschijnen. Dat is in het verleden ook al vaker gebeurd.

Yes, the new iPads and iPhone SE replacement are being developed on the iOS 18.3 train – but that doesn’t mean they launch together this month. It means they’ll launch before iOS 18.4, by April if all goes to plan. https://t.co/qaMSH1ImSW — Mark Gurman (@markgurman) January 7, 2025

Vorig jaar werden de M4 iPad Pro en M2 iPad Air in mei gelanceerd. Dat was tegelijkertijd met iPadOS 17.4. Apple heeft al bevestigd dat het van plan is om iOS 18.4 ergens in april uit te brengen. De reden daarvoor is dat de update Apple Intelligence voor het eerst mogelijk maakt in niet-Engelse talen. Aangezien de producten naar verwachting worden geleverd inclusief de ‘.3’-update, geeft dit een nauwkeurigere tijdsaanduiding.

Drie nieuwe producten in de lente

Volgens geruchten is Apple van plan om dit voorjaar ten minste drie nieuwe apparaten te introduceren: de iPhone SE 4, de iPad 11 en de vernieuwde iPad Air. De iPhone SE 4 krijgt het design van de iPhone 14, maar dan met één camera aan de achterkant en de A18-chip van de iPhone 16. De iPad 11 krijgt naar verwachting een een snellere chip (mogelijk de A17 Pro) om ondersteuning van Apple Intelligence mogelijk te maken.

Er zijn bijna geen details bekend over de nieuwe iPad Air. Dat komt doordat Apple dit model vorig jaar al heeft bijgewerkt met de M2-chip. We vermoeden dat de producten allemaal samen worden aangekondigd tijdens een speciaal evenement of in een reeks video’s. We houden je uiteraard op de hoogte!