iPhone-productie heeft last van Chinese lockdown

Terwijl Nederland binnenkort af is van de laatste coronaregels, gaan delen van China in een strenge lockdown. Dat heeft gevolgen voor de iPhone-productie, want een belangrijke Apple-leverancier heeft een van zijn fabrieken moeten sluiten.

iPhone-productie China

Foxconn, een van de grootste leveranciers van Apple, moet zijn activiteiten in het Chinese Shenzhen tijdelijk stilleggen. Door oplopende besmettingscijfers gaat de Chinese miljoenenstad in een strenge lockdown. Inwoners mogen de stad niet meer uit en het openbaar vervoer is stilgelegd.

Niet-essentiële bedrijven uit Shenzhen zijn gevraagd om de activiteiten tot 20 maart stil te leggen. Apple-leverancier Foxconn heeft daar een fabriek staan waar iPhones en andere Apple-producten worden geassembleerd. Om de impact van het sluiten te verminderen, verplaatst het bedrijf de productie tijdelijk naar andere locaties, zo laat Bloomberg weten.

Grote gevolgen?

De opschorting van de iPhone-productie in Shenzhen brengt Apple nog niet in grote problemen. De belangrijkste iPhone-fabriek is gevestigd in het noordelijker gelegen Zhengzhou. Die stad – ook wel iPhone City genoemd – ondervindt nog geen hinder van maatregelen om een nieuwe coronagolf onder controle te krijgen. Bovendien is het eerste kwartaal niet de drukste periode voor Apple, waardoor de fabriek in Zhengzhou de verloren capaciteit kan helpen compenseren.

China meldde zondag 3393 besmettingen. Dat zijn lage aantallen voor een land met 1,4 miljard inwoners, maar volgens China gaat het om de grootste golf in ruim twee jaar. Overigens veranderde het land in de afgelopen maanden van beleid. Terwijl China eerder streefde om coronavrij te blijven, accepteren de autoriteiten nu lokaal enkele besmettingen. Wel is het aan stadsbesturen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Voorlopig is zijn de iPhones dus nog prima op voorraad. Dat geldt ook voor de iPhone SE 2022, die sinds afgelopen vrijdag te pre-orderen is. Bestel je hem nu, dan heb je hem bij de meeste winkels al aanstaande vrijdag (18 maart) in huis.