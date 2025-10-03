Deze 3 functies in iOS 26 trekken je batterij leeg (maar zo los je het op)

Heb je iOS 26 geïnstalleerd, dan heb je mogelijk gemerkt dat de batterij van je iPhone het minder lang volhoudt – daar gaan we je mee helpen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functies in iOS 26 trekken je batterij leeg

Is de batterijduur na het installeren van iOS 26 op je iPhone korter geworden? Dan ben je niet de enige. Veel mensen klagen hierover. Nou is het deels heel gebruikelijk dat de batterijduur korter wordt wanneer er een splinternieuw besturingssysteem is geïnstalleerd. Dat komt doordat nog niet alle processen helemaal zijn geoptimaliseerd. Het wil ook gelijk zeggen dat dit deel na verloop van tijd automatisch wordt opgelost.

Maar er zijn ook functies in iOS 26 die je batterij leegtrekken terwijl je ze niet eens per se nodig hebt. Zeker nu je iPhone (tijdelijk) toch al sneller leegloopt, kan het zeker helpen om die functies uit te schakelen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Maak minder doorzichtig

Dit is een functie die helpt om tekst beter leesbaar te maken wanneer je Liquid Glass in iOS 26 gebruikt, maar niet goed is voor de batterij. Wil je de batterijduur van je iPhone verlengen? Schakel deze functie dan uit als hem niet per se nodig hebt. Zo doe je dat:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Schakel de optie ‘Maak minder doorzichtig’ uit.

2. Always-on

Heb je een iPhone uit de 17-serie, of een Pro-model uit de 14-serie of nieuwer, dan heb je de functie always-on. Als deze functie staat ingeschakeld, is er nog steeds informatie op het scherm van je iPhone zichtbaar wanneer deze is vergrendeld. Denk aan de tijd, de achtergrond van je iPhone en meldingen. Niet iedereen houdt van deze functie, maar hij kan zeker wel handig zijn. Alleen, voor niks gaat de zon op! De functie snoept stiekem wat van je batterijduur af, dus schakel hem uit! Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Scherm en helderheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Altijd aan’; Schakel de optie ‘Altijd aan’ uit.

Wil je de functie always-on liever niet uitschakelen, kies er dan voor om zo min mogelijk items weer te geven. Zo kun je in iOS 26 de opties ‘Toon achtergrond’ en ‘Toon meldingen’ uitschakelen wanneer je always-on hebt ingeschakeld, maar het is de vraag of je daar veel batterij mee bespaart.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Praat met Siri

Als je Siri heel vaak gebruikt, wil je deze functie waarschijnlijk niet uitzetten. Gebruik je Siri maar af en toe, dan is het zeker een goed idee. Je iPhone luistert namelijk voortdurend of je misschien wel ‘Hé, Siri’ zegt. En dat is wel degelijk iets wat energie kost. Schakel je ‘Praat met Siri’ uit, dan kun je Siri nog steeds gebruiken, alleen moet je dan wel even op de zijknop drukken. In ruil wordt de batterijduur van je iPhone weer een stukje langer! Zo schakel je het uit:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Apple Intelligence en Siri’;

Tik op ‘Praat met Siri’;

Selecteer de optie ‘Uit’;

Laat ‘Druk op de zijknop voor Siri’ ingeschakeld.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!