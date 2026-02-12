Deze 3 ontwerpwijzigingen komen naar de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro (Max) verschijnt dit najaar en naast een aantal nieuwe functies zijn er ook 3 ontwerpwijzigingen – deze kun je verwachten.

3 ontwerpwijzigingen voor de iPhone 18 Pro (Max)

Ten opzichte van de iPhone 17 Pro (Max) gaat Apple in elk geval 3 ontwerpwijzigingen doorvoeren op de iPhone 18 Pro (Max). We zetten ze voor je op een rij.

1. Uniforme kleuren voor glas en aluminium aan de achterkant

De kleuren van de iPhone 17 Pro zijn een groot succes en niemand lijkt zich te storen aan de camera die over de volledige breedte loopt. De tweekleurige achterkant van glas en aluminium heeft daarentegen wel voor wat verdeeldheid gezorgd. Gelukkig lijkt Apple dit aan te passen op de iPhone 18 Pro. Weibo-gebruiker Instant Digital schreef onlangs:

“The iPhone 18 Pro series features a redesigned back glass that minimizes color difference between the glass and the aluminum back panel. A seamless, unified look.” “De iPhone 18 Pro-serie heeft een opnieuw ontworpen achterkant van glas die het kleurverschil tussen het glas en het aluminium achterpaneel minimaliseert. Een naadloze, uniforme look.”

2. Kleiner Dynamic Island

De afgelopen maand is er veel meer duidelijkheid gekomen over de voorkant van de iPhone 18 Pro. De schermformaten van de Pro- en Pro Max-modellen blijven naar verwachting hetzelfde als die van hun voorgangers. Wat er met het Dynamic Island gaat gebeuren was tot nog toe echter onduidelijk.

In eerdere berichten werd gemeld dat de iPhone 18 Pro slechts een gaatje zou krijgen in plaats van een Dynamic Island, maar de laatste geruchten wijzen sterk in de richting van een kleiner Dynamic Island-ontwerp. Het nieuwe Dynamic Island zou ongeveer 35 procent kleiner worden op de iPhone 18 Pro en Pro Max. Sommige Face ID-componenten worden onder het scherm geplaatst, maar niet allemaal.

3. Nieuwe kleuren

Apple heeft met de iPhone 17 Pro verrassende en gedurfde kleuren gekozen. Vooral Kosmisch Oranje is een enorme hit geworden. Afstappen van de basiskleuren wit, zwart en grijs was dus een goede zet. Volgens de laatste geruchten is Apple van plan om ook bij de iPhone 18 Pro voor leuke kleuren te gaan. Weibo-gebruiker Instant Digital zegt dat Apple tot nu toe drie nieuwe kleuren heeft getest:

Koffiebruin (Coffee Brown)

Paars (Purple)

Bordeauxrood (Burgundy)

Het is nog onduidelijk of Apple dit jaar wel een zwarte versie zal aanbieden. Instant Digital denk in elk geval van niet.

We verwachten de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in september van dit jaar. Wil je niets missen van de ontwikkelingen van deze nieuwe iPhones? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte.