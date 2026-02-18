Deze 5 nieuwe features komen dit jaar naar de iPhone 18 Pro (Max)

Hoewel de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max nog zeven maanden op zich laten wachten, is er nu een gerucht dat vijf nieuwe features onthult.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 nieuwe features voor de iPhone 18 Pro (Max)

In een onderzoeksrapport van GF Securities noemde de bekende analist Jeff Pu de volgende upgrades voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max:

1. Kleiner Dynamic Island

Er gaan geruchten dat componenten van Face ID bij de iPhone 18 Pro-modellen onder het scherm worden geplaatst, waardoor er ruimte ontstaat voor een kleiner Dynamic Island op de toestellen.

2. Aanpasbaar diafragma

De Fusion-camera van 48 megapixel op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgt volgens geruchten een variabel diafragma. Zodoende kun je de hoeveelheid licht regelen die door de lens van de camera valt en de sensor bereikt. Dit zorgt ervoor dat je meer controle hebt over de scherptediepte. Aangezien iPhones kleinere beeldsensoren hebben vanwege de beperkingen van het formaat, is het onduidelijk hoe zinvol deze verbetering precies zal zijn.

3. A20 Pro-chip

De A20 Pro-chip maakt waarschijnlijk gebruik van het eerste generatie 2nm-proces van TSMC. Met een 2nm-architectuur en een nieuw ontwerp moet de A20 Pro-chip jaar op jaar solide prestaties en energie-efficiëntie leveren.

4. N2-chip

Alle iPhone 17-modellen zijn uitgerust met een door Apple ontworpen N1-chip die Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en Thread ondersteunt. Apple zegt dat de N1-chip ook de algehele prestaties en betrouwbaarheid van functies zoals Personal Hotspot en AirDrop verbetert. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen waarschijnlijk de volgende generatie: de N2-chip. Het is nog niet bekend welke verbeteringen deze upgrade met zich mee zal brengen.

5. C2-modem

Het C1-modem voor 5G en LTE debuteerde vorig jaar in de iPhone 16e, gevolgd door een C1X-chip in de iPhone Air. Apple zegt dat het C1X-modem tot twee keer zo snel is als het C1-modem en het meest energiezuinige modem in een iPhone ooit. Deze verbeteringen moeten worden voortgezet met het C2-modem in de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro (Max) komt dit najaar

We verwachten de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in september van dit jaar. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!