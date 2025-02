iPhone 16E duikt op bij eerste webshops: zo ziet de telefoon eruit 

Apple bereidt de release van de iPhone 16E voor, die nu in de eerste webshops is opgedoken. Zo ziet de goedkoopste iPhone van 2025 eruit!

iPhone 16E

Er komt een nieuwe iPhone aan! Het is de verwachting dat Apple de iPhone 16E volgende week aankondigt. De telefoon geldt als de opvolger van de iPhone SE 2022, maar wordt veel geavanceerder dan dat toestel. Volgens geruchten krijgt de iPhone 16E een 6,1-inch scherm en is de telefoon beveiligd met Face ID. Deze geruchten lijken nu bevestigd, want de iPhone 16E is opgedoken in de eerste webshops.

In een Franse webshop is de iPhone 16E al toegevoegd. Het is onduidelijk of de webwinkel op de hoogte is van de aanstaande release, of dit gebaseerd op geruchten heeft gedaan. Bij Spigen, een online winkel voor smartphonehoesjes, is de nieuwe iPhone eveneens al opgedoken. Er zijn daar zelfs afbeeldingen voor de telefooncases toegevoegd, waardoor we weten hoe de goedkoopste iPhone van het jaar eruitziet.

Groter scherm en actieknop

Op de afbeeldingen van Spigen is te zien dat de iPhone 16E inderdaad een 6,1-inch scherm krijgt. Het Dynamic Island ontbreekt bij dit display, in plaats daarvan heeft de telefoon een inkeping (de notch). De iPhone 16E lijkt daarmee op de iPhone 14, de laatste reguliere zonder Dynamic Island. Aan de achterzijde heeft de telefoon een veel grotere camera dan de iPhone SE 2022. Vermoedelijk is dat een 48-megapixelcamera, bij de iPhone SE 2022 is dat nog een 12-megapixelcamera.

De webshop van Spigen verraadt nog een nieuwe functie van de iPhone 16E, want de telefoon heeft een actieknop. Dat betekent dat de mute-schakelaar wordt vervangen door de nieuwe actieknop, die we eerder bij de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie zagen. Bij de actieknop kies je zelf welke functie er wordt gekoppeld aan de knop. Zo kun je de zaklamp, camera, stille modus of een andere feature activeren met de button.

Release van de iPhone 16E

Andere nieuwe functies van de iPhone 16E zijn een usb-c-poort en de A18-chip. Met deze processor krijgt de telefoon ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Op de webshops worden deze onderdelen van de iPhone 16E overigens nog niet bevestigd, dus dat blijft nog even afwachten. Volgende week weten we dat zeker, als Apple de iPhone 16E officieel aankondigt.

Het is de verwachting dat Apple de nieuwe iPhone uiterlijk dinsdag presenteert. Dat gebeurt via een persbericht met video, er komt dus geen speciaal evenement. Het is in ieder geval zo goed als zeker dat de release aanstaande is, zeker nu de iPhone 16E bij de eerste webshops opduikt. Nog even geduld dus, komende week wordt duidelijk welke functies naar de goedkoopste iPhone van 2025 komen én welke naam het toestel krijgt.