iOS 26: deze 5 veranderingen komen naar het vergrendelscherm

In iOS 26 heeft Apple een aantal functies toegevoegd aan het vergrendelscherm van de iPhone, waardoor je het meer kunt aanpassen dan ooit.

iOS 26: 5 veranderingen voor het vergrendelscherm

Natuurlijk kunnen er altijd dingen veranderen voordat het nieuwe besturingssysteem beschikbaar komt voor het grote publiek, maar als we uitgaan van de huidige ontwikkelaarsbèta kun je in iOS 26 deze 5 nieuwe dingen doen met het vergrendelscherm (ook wel toegangsscherm).

1. Widgets boven of beneden

In iOS 18 zitten de widgets op het vergrendelscherm vast onder de klok. In iOS 26 kun je ze in de Aanpasmodus ook naar de onderkant van het scherm slepen. Dit maakt het aantikken van een widget met één hand een stuk gemakkelijker.

2. Grotere tijdweergave

In iOS 26 kun je de klok op het vergrendelscherm groter maken zodat je die gemakkelijker kunt aflezen. Je kunt de cijfers de helft van het scherm laten innemen. Heb je ook widgets op het vergrendelscherm, dan schuiven die naar de onderkant van het scherm. Als je een diepte-effect hebt toegepast op een foto en je snijdt bij, dan past de tijd zich automatisch aan op het onderwerp.

3. Sneller toegang tot foto’s

Het vergrendelscherm heeft in iOS 26 een andere knop voor het selecteren van foto’s. De knop verschijnt als een miniatuurversie van de foto die op dat moment wordt weergegeven. Als je erop tikt, kun je de foto in de bibliotheek weergeven zodat je de foto gemakkelijker kunt terugvinden.

4. Ruimtelijke foto’s

De iPhone 15 Pro en nieuwere modellen kunnen Ruimtelijke foto’s maken. Hoewel de 3D-foto’s een realistische diepte hebben, komen ze het best tot hun recht als je ze bekijkt met de Vision Pro. In iOS 26 kun je in de Foto’s-app 2D-foto’s omzetten naar 3D Ruimtelijke foto’s. Dat ziet er indrukwekkend omdat het beeld beweegt als je je iPhone beweegt. De functie maakt gebruik van machine learning in plaats van Apple Intelligence, wat betekent dat die beschikbaar is op de iPhone 12 en nieuwere toestellen.

5. Albumcover animaties

iOS 26 introduceert schermvullende geanimeerde albumcovers op het vergrendelscherm voor bepaalde Apple Music-nummers. Door op de albumillustratie in de muziekspeler op het vergrendelscherm te tikken, wordt de illustratie namelijk vergroot en geanimeerd. Deze functie is al enige tijd beschikbaar in de Apple Music app, maar verschijnt nu voor het eerst op het vergrendelscherm. Nog niet alle nummers ondersteunen het, maar het aantal neemt gestaag toe. Waarschijnlijk werkt het over een tijdje ook met apps als Spotify en YouTube Music.