iOS 18.2 bèta 3 is uit: dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor de iPhone! Hier lees je alles wat je moet weten over de nieuwe functies in iOS 18.2 bèta 3!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.2 bèta 3

Er is een nieuwe bèta verschenen voor iOS 18.2. In bèta 3 zitten een aantal kleine verbeteringen en nieuwe functies. Helaas moeten we in de EU nog steeds wachten tot de Apple Intelligence-functies hierheen komen. Dat heeft volgens Apple te maken met de Digital Markets Act van de Europese Unie. Gelukkig zijn de volgende updates overal beschikbaar.

Nieuwe icoontjes voor CarPlay

Apple is van plan om de icoontjes van CarPlay aan te passen. Ze zijn nog niet beschikbaar in je auto, maar in bèta 3 van iOS 18.2 hebben een aantal icoontjes al een update gekregen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wijzigingen in de app Foto’s

Apple heeft een kleine wijziging gemaakt in de Foto’s-app. Wanneer je in de Foto’s-app een video opent en daarop tikt, zoomt het beeld in en verdwijnt galerij onder aan het scherm. Daarbij is ook de voortgangsbalk van de video niet meer te zien.

In de bèta doet de Foto’s-app dat niet meer. De galerij en de voortgangsbalk blijven dan beide in beeld.

Cameraregelaar

Er is een nieuwe optie in de Instellingen voor de cameraregelaar. Eerst moest het scherm van de iPhone 16 altijd aan staan voordat je de regelaar kon gebruiken. Met deze optie kun je de cameraregelaar ook gebruiken wanneer het scherm nog niet aan is.

Meer kleine aanpassingen

Er is een probleem opgelost met het afspelen van het geluid en het zoeken van AirTags, AirPods en andere trackers. Daarnaast is het AirPlay-icoontje iets aangepast.

Officiële release van iOS 18.2

Maar wanneer komt iOS 18.2 dan voor iedereen beschikbaar? De update zal hoogstwaarschijnlijk op maandag 9 december of 10 december voor elke iPhone met iOS 18 te downloaden zijn. Nog even geduld dus!