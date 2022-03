HomePod mini is nu verkrijgbaar: hier vind je de beste deals

Altijd al een HomePod mini van Apple willen hebben? De slimme speaker is nu eindelijk officieel in Nederland verkrijgbaar. We zetten de beste deals voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eindelijk verkrijgbaar: de HomePod mini

De HomePod mini is de kleinere versie van de HomePod, Apple’s slimme speaker. Waarom is hij nou ‘slim’? Nou, vier microfoons vangen jouw stem op zodat je kunt praten met Siri en zo bijvoorbeeld kunt appen of je slimme lampen inschakelt.

Deze speaker werkt met heel veel muziekdiensten, zoals Apple Music. En is iets niet direct compatibel, dan stuur je álle audio van je iPhone via AirPlay 2 naar de HomePod mini.

Waar kun je hem bestellen?

En vanaf vandaag kun je dus gewoon een winkel in lopen om er eentje te halen. Mits ze op voorraad zijn, natuurlijk. Geen zin om fysiek naar de winkel te gaan? Je kunt de HomePod mini ook gewoon online bestellen. Dat doe je wat ons betreft bij één van de onderstaande aanbieders:

Bekijk bij Coolblue

Bekijk bij Bol.com

Bekijk bij YourMacStore

Bekijk bij Belsimpel

Houd wel in je achterhoofd dat je te maken hebt met levertijden, als je de HomePod mini online bestelt. Veel mensen willen het toestel hebben, dus de voorraad is wellicht beperkt. Bij Bol.com en Coolblue zijn de levertijden nu korter dan bij Apple zelf – je hebt de speaker bij deze websites de volgende dag al in huis.

Wil je de goekoopste prijs van het moment zien? Hieronder vind je onze prijsvergelijker, waarmee je dus altijd de laagste prijs vindt.