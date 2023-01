VR-headset voor iedereen: Apple ontwikkelt goedkope versie

Dit jaar verschijnt de eerste VR-headset van Apple. Hij is behoorlijk high-end en duur: volgens geruchten kost hij zo’n 3000 dollar. Gelukkig maakt Apple nu ook werk van een ‘budgetvriendelijke’ versie die ongeveer evenveel moet kosten als de iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkope Apple VR-headset

Het nieuws wordt gemeld door de zeer goed geïnformeerde Mark Gurman van Bloomberg. De goedkopere headset (hij heet mogelijk de Reality One) zou lijken op de high-end versie die Apple dit jaar lanceert, maar bestaat uit betaalbare onderdelen om de kosten te drukken.

Er worden bijvoorbeeld chips gebruikt die we van de iPhone kennen, in plaats van de desktop-chips die bij de dure headset worden gebruikt. Ook hebben de interne schermen een lagere resolutie dan in de eerste AR/VR-headset, die naar verluidt beschikt over twee 4K-schermen. Verder zou Apple bij de budgetvriendelijkere versie goedkope materialen gebruiken.

De Meta Quest Pro

Volgens Gurman is de headset vergelijkbaar geprijsd als de iPhone. Dat is een beetje vaag, want Apple verkoopt meer telefoons. De goedkoopste is de iPhone SE van 556 euro; de duurste is de iPhone 14 Pro Max van 1476 euro. We denken dat de prijs eerder in de buurt komt van de duurste iPhone. Daarmee concurreert Apple met Meta’s mixed reality-headset (de Meta Quest Pro), die 1800 euro kost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release

De betaalbare Apple-headset laat waarschijnlijk nog even op zich wachten, want de ontwikkeling bevindt zich in de beginfase. Een werkend prototype is er nog niet. Gurman verwacht dat Apple de mixed reality-headset in 2024 of 2025 introduceert. Maar eerst komt de lancering van het high-end apparaat, die waarschijnlijk al dit voorjaar plaatsvindt.

Zowel de dure als de betaalbare headset is een zogeheten mixed reality-headset. Dit is een apparaat dat zowel augmented realty (AR) als virtual reality (VR) gebuikt. AR voegt een virtuele laag toe aan de echte wereld, terwijl VR de gebruiker volledig onderdompelt in een digitale omgeving.

Wil je op de hoogte blijven van de geruchten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: