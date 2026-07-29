iPhone 18 Pro wordt héél populair (door deze 3 grote verbeteringen)

De iPhone 18 Pro komt eraan en volgens geruchten wordt de nieuwe iPhone heel populair. Dat komt door deze drie grote verbeteringen!

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iPhone 18 Pro (Max)

De nieuwe iPhones van 2026 komen eraan! Apple bracht begin dit jaar al de iPhone 17e uit, maar daar komen in september de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max bij. Volgens geruchten wordt de iPhone 18 Pro (Max) heel populair, want Apple voert drie grotere verbeteringen door bij de nieuwe Pro-modellen. Ben je benieuwd waarom jij straks wilt overstappen naar de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max? Deze upgrades komen naar verluidt naar de nieuwe iPhones!

Het kleurverschil bij de iPhone 17 Pro (Max).

1. Vernieuwd design

Apple past bij de iPhone 18 Pro (Max) het ontwerp van de Pro-modellen weer aan. De iPhone 17 Pro (Max) heeft nu nog een duidelijk kleurverschil tussen de aluminium en glazen onderdelen in de behuizing. Daar zijn niet alle gebruikers enthousiast over, waardoor dit probleem bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max wordt verholpen. De kleur van de glazen achterzijde en de aluminium behuizing vormt dan meer één geheel.

Dat is niet de enige verbetering, want het Dynamic Island gaat voor het eerst in jaren op de schop. Volgens geruchten wordt het Dynamic Island veel kleiner bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat komt door de vernieuwde Face ID-sensor, die onder het scherm wordt weggewerkt. Voor gebruikers heeft dat een belangrijk voordeel, want je houdt zo meer ruimte op het display over. Het kleinere Dynamic Island staat bovendien minder snel in de weg bij applicaties en andere programma’s op je iPhone.

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2. Veel meer camerafuncties

Apple verbetert de camera van de iPhone ieder jaar en dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders. Het is de verwachting dat de Pro-modellen voor het eerst een aanpasbaar diafragma krijgen. Met dit onderdeel kun je zelf de belichting en de scherpte van de camera regelen. Nu zijn er nog wel eens problemen met het scherpstellen van de camera, maar dat kun je bij de nieuwe iPhones van 2026 straks helemaal zelf regelen.

Dat is misschien niet eens de belangrijkste verandering, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe Camera-app. In deze vernieuwde applicatie krijg je toegang tot geavanceerdere functies en bepaal je zelf welke features je toevoegt. De nieuwe Camera-app werd verwacht als onderdeel van iOS 27, maar lijkt nu exclusief voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max te zijn. Zowel de hardware als de software van de camera krijgt dus een grote upgrade bij de nieuwe Pro-modellen.

3. Langere accuduur

Naast het aangepaste ontwerp en de nieuwe camerafuncties gaat de iPhone 18 Pro (Max) ook nog eens langer mee. Volgens geruchten werkt Apple aan een verbeterde accuduur bij de Pro-modellen, waardoor ze nog minder snel aan de lader moeten. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro gaat volgens Apple tot 33 uur mee, bij de iPhone 17 Pro Max is dat zelfs tot 39 uur. Bij de nieuwe generatie van de iPhone wordt dat dus nóg langer.

De langere accuduur is een combinatie van verbeteringen in de hardware en de software. De telefoons krijgen vermoedelijk grotere accu’s en de nieuwe A20 Pro-chip. Die processor is energiezuiniger en heeft zo minder stroom nodig voor het draaien van (zware) taken. De iPhone 18 Pro (Max) draait standaard op iOS 27, waarin Apple veel functies al efficiënter heeft gemaakt. Zo werken veel features beter en zuiniger in de nieuwe softwareversies, met een langere accuduur als gevolg.

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Meer voordelen van iOS 27

De langere accuduur is niet het enige voordeel van iOS 27, want de nieuwe softwareversie brengt veel meer AI-functies naar de iPhone. Apple Intelligence werkt op lang niet alle iPhones, waardoor het de verwachting is dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max heel populair worden. Zeker als je voor het eerst een iPhone met Apple Intelligence wilt halen zijn de nieuwe Pro-modellen van dit jaar een goede keuze.

Alle nieuwe AI-functies, de verbeterde camera, de langere accuduur en het vernieuwde design zorgen er waarschijnlijk voor dat de iPhone 18 Pro (Max) heel populair wordt. We moeten nog even wachten op de nieuwe iPhones, want ze verschijnen pas in september. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je precies weet welke verbeteringen naar de volgende iPhone komen!