Dropbox krijgt extra functie (die al 10 jaar beschikbaar is op de iPhone)

Er is een update beschikbaar voor Dropbox! Dropbox krijgt eindelijk een functie, die op de iPhone al tien jaar beschikbaar is. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie Dropbox

Dropbox heeft een update uitgebracht voor de app op de iPhone en iPad! In de nieuwste versie krijgt de applicaties er een aantal nieuwe functies bij. Na het installeren van de update krijg je meer opties bij het bewerken van PDF-bestanden. Zo kun je in deze bestanden tekenen en teksten markeren. Werk je regelmatig met PDF-bestanden? Dat gaat vanaf versie 416.2 van Dropbox veel gemakkelijker.

Dropbox: Drive-opslag en Cloud Dropbox, Inc. 9.2 (18.800 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dat is niet de eniger verandering die Dropbox heeft doorgevoerd, want in de vernieuwde versie heeft de app eindelijk ondersteuning voor Live Photos. Het is opvallend dat deze functie nu pas naar Dropbox komt, want Apple introduceerde Live Photos al bij de iPhone 6s. Dat betekent dat de feature inmiddels tien jaar bestaat. In die tien jaar was het nooit mogelijk om Live Photos aan Dropbox toe te voegen, maar daar komt in de nieuwe versie van de app verandering in.

Live Photos

In 2015 introduceerde Apple de functie Live Photos. Met deze feature ingeschakeld wordt vastgelegd wat er vlak voor en na de opname gebeurt. Dat geldt voor zowel het beeld als de audio, waardoor je een bewegende foto krijgt. Live Photos zijn andere bestanden dan normale foto’s, die vanaf nu ook ondersteund worden door Dropbox. Met de nieuwe functie kun je Live Photos eindelijk bewaren in Dropbox op je iPhone en iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je een Live Photo opslaan bij Dropbox? Dan kun je zelf kiezen op welke manier je dat doet. Je hebt daarbij de keuze tussen een HEIC- of JPG-bestand. Het is aan te raden om voor dat laatste te kiezen, want dit bestandstype wordt vaker ondersteund bij andere programma’s. Daarnaast kun je kiezen voor stilstaand beeld of live foto. Alleen bij de tweede sla je alle gegevens van de Live Photo op, bij stilstaand beeld wordt het bestand opgeslagen als een normale afbeelding.

Meer over Dropbox

Gebruik je regelmatig Dropbox? Dan is er dus een aantal handige functies toegevoegd aan de applicatie. Het is onduidelijk waarom Dropbox nu pas met ondersteuning voor Live Photos komt. Het is in ieder geval goed nieuws dat je Live Photos nu kunt opslaan in Dropbox, zodat je ze niet enkel op je iPhone of iPad kunt bewaren. Let daarbij wel op, want Live Photos hebben meer opslagruimte nodig.

Dat geldt bij zowel je iPhone of iPad als bij Dropbox. Hoe meer Live Photos je opslaat, hoe sneller de opslagruimte volraakt bij Dropbox. Sla dus alleen bestanden op die je echt wilt bewaren, omdat je anders al snel een duurder abonnement op Dropbox nodig hebt. De nieuwe functies van Dropbox zijn nu voor iedereen beschikbaar, want de update is inmiddels uitgerold. Zorg ervoor dat de app is bijgewerkt naar versie 416.2, zodat je direct aan de slag kunt met de nieuwste features.