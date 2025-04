Garmin koplampcamera: ook je fiets kan een dashcam gebruiken

Bij dashcam denk je al snel aan een camera in de auto. Maar met deze koplampcamera van Garmin heb je een dashcam voor op je fiets.

Dashcam voor je fiets

Als je wel eens het televisieprogramma ‘Idioten op de weg’ hebt gezien, weet je dat een dashcam bijna onmisbaar is in de auto. Maar ook op de fiets kan zo’n dashcam toch wel handig zijn. Ook Garmin moet dat gedacht hebben, want met de Varia Vue hebben ze nu een koplamp voor je fiets met ingebouwde dashcam.

Volgens Garmin moet je met deze koplamp vanaf 1,6 kilometer te zien zijn. Maar de belangrijkste functie op deze dashcam is toch wel de ongevaldetectie. Wanneer er een ongeluk wordt gedetecteerd, slaat de camera automatisch beelden op van voor, tijdens en na het incident. Al dit moois is echter niet goedkoop, want de Garmin Varia Vue kost namelijk 549,99 euro. De dashcam voor je fiets is te koop op de website van Garmin.

Om de Garmin Varia Vue op te laden heeft de dashcam aan de achterkant een usb-c poort. Daar vind je ook de sleuf voor de microSD-kaart. Die geheugenkaart moet je er overigens wel los bijkopen (minimaal 8 GB en maximaal 512 GB). Houd hier dus rekening mee.

De camera kan in een resolutie van 4k opnemen. Maar dit vraagt wel wat meer van de batterij, zeker in combinatie met de lamp. Uiteraard is opnemen in 1080p (full HD) ook een optie en overdag kun je de lamp natuurlijk uit laten staan.

Dashcam voor je fiets: dit is waarom je er een wilt

Voor iemand die heel soms de fiets pakt, is deze koplampcamera misschien een beetje overdreven. Maar ga je vaak met de fiets op stap, dan is een dashcam zeker het overwegen waard. De twee belangrijkste redenen om een dashcam zoals de Garmin Varia Vue te kopen zijn:

Als bewijs bij ongelukken en verkeersincidenten;

Vastleggen van prestaties van fanatieke sporters.

Een goedkoper alternatief

Vind je de Garmin Varia Vue toch net iets te duur? Dan is de Innovv K6 voor fietsen een goedkoper alternatief (249 euro). Houd er wel rekening mee dat je bij deze dashcam een powerbank moet kopen of hem verbinden via een USB-poort op je fiets met de meegeleverde USB-kabel.