Na iDEAL gaat óók iDIN verdwijnen: dit wordt er anders er in 2026

iDEAL wordt in 2026 vervangen door Wero, en inmiddels is duidelijk dat ook identificatiesysteem iDIN gaat verdwijnen. Dit moet je weten.

Na iDEAL gaat óók iDIN verdwijnen

Begin december schreven we al dat iDEAL, de meest gebruikte online betaalmethode, gaat verdwijnen. Dit Nederlandse betalingssysteem is sinds 2005 de standaard voor de meeste internetbetalingen, In 2026 komt daar verandering in door de komst van Wero. Wero is een compleet nieuw Europees betaalsysteem, dat zowel digitale als fysieke transacties eenvoudiger moet maken.

Met de Nederlandse dienst iDIN kun je online een identificatiebewijs laten zien. Deze dienst werd bijna tien jaar geleden in Nederland geïntroduceerd door een samenwerkingsverband van grote banken. Het is een identificatiesysteem waarmee online bezoekers kunnen bewijzen wie ze zijn door eenmalig in te loggen bij de bank. iDIN verdwijnt uiteindelijk en wordt dan vervangen door de Belgische dienst itsme.

De app itsme

Het Belgische itsme komt halverwege 2026 beschikbaar in Nederland, maar dat is nog niet het moment dat iDIN verdwijnt. In tegenstelling tot iDIN maakt itsme geen verbinding met de bank, maar werkt met een kopie van je paspoort of ID-kaart. Wanneer je jouw identiteit wilt bevestigen op een site, kun je op de itsme-knop klikken. Vervolgens verschijnt er een QR-code die je met de itsme-app kunnen scannen om in te loggen. Je hoeft je ID-bewijs dus maar eenmalig in te voeren. Daarna wordt die informatie versleuteld met een unieke code die je zelf kiest.

Itsme heeft zonder die code ook geen toegang tot de gegevens, ook al worden die op de servers van het bedrijf opgeslagen. Het bedrijf benadrukt dat de informatie alleen in Europese datacenters wordt opgeslagen. De app zelf blijft in ontwikkeling en er zal altijd worden onderzocht of het misschien nóg veiliger kan.

Volledige vervanging pas in 2028

Hoewel itsme al halverwege 2026 beschikbaar komt, verdwijnt iDIN pas In 2028 volledig. Tot die tijd bestaan beide diensten nog naast elkaar en kun je zelf kiezen welke je gebruikt. Het bedrijf geeft aan dat het gebruik van itsme ook in 2028 gratis blijft. In België wordt de dienst niet alleen als digitaal ID gebruikt door commerciële organisaties, maar kunnen burgers er ook mee inloggen bij de overheid.

