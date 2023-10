Slimme deurbel van de Action: spotgoedkoop (en dit kun je ermee)

Deze slimme deurbel van de Action kost je nog geen vier tientjes. We vertellen je wat je voor dat bedrag precies in huis haalt.

Slimme deurbel van de Action

Een slimme deurbel is handig omdat je altijd en overal kunt zien wie er voor je deur staat. Ook handig is dat je hiermee ook direct tegen de pakketbezorger kunt praten. Nou kost een beetje slimme deurbel al snel een paar honderd euro, wat toch een behoorlijke investering is. Wil je op een goedkope manier de gemakken van een slimme deurbel ervaren, dan koop je er een bij de Action.

De LSC Smart Connect videodeurbel van de Action kost 39,95 euro en heeft de belangrijkste functies die je nodig hebt. Kijken wie er voor de deur staat gaat eenvoudig via een app op je iPhone en als je een geheugenkaartje gebruikt, is het ook mogelijk om de beelden achteraf terug te kijken. Dat laatste is optioneel en niet noodzakelijk om de slimme deurbel te gebruiken.

Oplaadbare batterijen

De slimme deurbel van de Action wordt geleverd met oplaadbare batterijen. Die laad je op met de meegeleverde micro USB-kabel. In de app op je iPhone houd je eenvoudig in de gaten hoever de batterijen zijn opgeladen.

Het is ook mogelijk om een adapter te gebruiken, zodat opladen niet meer nodig is. Zo’n adapter wordt niet meegeleverd, maar elke adapter die 5 volt en 1,5 ampère levert kun je hiervoor gebruiken.

Verbinding via wifi

De slimme deurbel van de Action maakt verbinding met je wifi-netwerk. Daarbij moet worden opgemerkt dat een 2.4 GHz netwerk noodzakelijk is. Het is helaas niet mogelijk om verbinding te maken met een 5.0 GHz netwerk.

Slimme deurbel van de Action installeren

De slimme deurbel van de Action is vrij eenvoudig te installeren. Gebruik de live preview-functie om de beste hoogte van de deurbel te bepalen. Vervolgens bevestig je het ophangsysteem aan je deur of kozijn met de meegeleverde schroeven en pluggen. Scan daarna met de camera van de deurbel de QR-code in de handleiding om het de slimme deurbel te installeren en te verbinden met het wifi-netwerk.

Onderaan de videodeurbel zit een anti-sabotage-schroefgat. Die zorgt ervoor dat niemand de camera van de slimme deurbel zomaar onklaar kan maken. Wel zo veilig.

De LSC Smart Connect videodeurbel aanschaffen

Wil je deze slimme deurbel uitproberen, ren dan niet gelijk naar de dichtstbijzijnde Action. De LSC Smart Connect videodeurbel is namelijk alleen online verkrijgbaar.

Houd er trouwens wel rekening mee dat deze slimme deurbel van de Action niet werkt met Apple HomeKit. Wil je liever een slimme deurbel die dat wel kan, kijk dan eens naar de Aqara Smart Video Doorbell G4, die koop je al voor 119 euro bij Bol.com.