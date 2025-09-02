Facebook gaat vanaf oktober voor altijd veranderen in Nederland

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, heeft in Nederland veranderingen aangekondigd die per oktober in moeten gaan.

Facebook gaat veranderen in Nederland

De verandering die Meta heeft aangekondigd, heeft te maken met advertenties rond politieke en sociale kwesties. In een blogpost staat dat dergelijke advertenties in Nederland vanaf begin oktober niet meer worden toegestaan op onder meer Facebook en Instagram. Hoewel dat best een opmerkelijk moment is, gezien de landelijke verkiezingen hier op 29 oktober, heeft het helemaal niets met elkaar te maken.

De beslissing komt namelijk volledig voort uit een Europese verplichting in de Transparency and Targeting of Political Advertising-regulering (TTPA). Daarin staat onder meer dat politieke advertenties alleen nog onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Advertenties met gepersonaliseerde targeting op specifieke personen mogen niet meer.

Deze Europese regels maken het voor Meta vrijwel onmogelijk om politieke advertenties in Nederland op een legale manier aan te bieden via Facebook of Instagram. Meta is overigens niet het enige bedrijf dat in deze positie is gedwongen. Google kreeg vorig jaar al met vergelijkbare beperkingen te maken.

Alleen in de EU

Meta zegt dat het door de nieuwe regels alleen nog maar de keuze had tussen het gebruiken van advertenties die helemaal niet werken voor adverteerders of gebruikers, of het volledig stoppen met het gebruik politieke advertenties. Het bedrijf kiest dus voor het laatste. Volgens Meta zijn politici in Nederland nog wel gewoon welkom op Facebook en Instagram. Ze kunnen alleen geen advertenties meer sturen.

De verandering van Facebook geldt overigens niet alleen voor Nederland, maar wel specifiek voor de EU. Buiten Europa blijven politieke advertenties gewoon op dezelfde manier bestaan. Volgens Meta zijn gepersonaliseerde advertenties van cruciaal belang voor veel adverteerders. De regelgeving van de TTPA ondermijnt het vermogen van het bedrijf om deze diensten aan adverteerders aan te bieden aanzienlijk.