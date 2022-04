Deezer biedt nu vertalingen voor songteksten – zo werkt het

Deezer is de eerste streamingdienst die teksten van liedjes uit het Engels vertaalt naar het Duits, Frans, Portugees of Spaans. Nederlands zit er nog niet bij, maar Deezer heeft belooft om snel meer talen toe te voegen. Dit moet je weten.

Deezer maakt vertaling van songteksten mogelijk

Deze functie brengt fans nog dichter bij hun favoriete artiesten, want ze kunnen de teksten beter begrijpen, zelf meezingen of ze met anderen delen op sociale media. Vanaf nu staat Deezer zijn gebruikers toe om songteksten te laten vertalen. Met slechts één klik kun je in realtime vertalingen van songteksten bekijken. Misschien is het zelfs een leuk idee om met behulp van songteksten een nieuwe taal te leren.

Momenteel is de nieuwe vertaalfunctie beschikbaar voor de 10.000 populairste liedjes. Gebruikers kunnen de songteksten laten vertalen van het Engels naar het Duits, Frans, Portugees of Spaans. In de loop van de tijd zullen meer vertalingen, waaronder het Nederlands, worden toegevoegd.

Zo werkt de vertaalfunctie

Heb je een account bij Deezer en wil je de vertaalde songteksten bekijken? De teksten opvragen is niet moeilijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat je daarvoor moet doen.

Tik op de microfoon-icoon om de songteksten op te roepen; Tik op de knop ‘Met vertaling’; De vertaalde versie wordt getoond en in real time afgespeeld; Om de functie uit te schakelen, klik je op ‘Zonder vertaling’.

Uitproberen met de populairste nummers op Deezer

Als je de nieuwe functie wilt uitproberen, kun je dat doen met de volgende Top 5 van de momenteel meest beluisterde liedjes met songtekst op Deezer:

abcdefu – GAYLE

Enemy – Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends

Envolver – Anitta

DANÇARINA – PEDRO SAMPAIO

Cold Heart – Elton John en Dua Lipa

De afspeellijsten Hit Tracks en Hot Lyrics brengt meer liedjes met vertaalde teksten bijeen. Met de songtekstfunctie kun je als muziekfan nu niet alleen meezingen met je favoriete songteksten, maar ze ook beter begrijpen en eventueel zelfs gebruiken om de taal te leren.

De nieuwe functie voor het vertalen van songteksten is beschikbaar voor iOS, iPadOS en de desktop-app voor Mac. Uiteraard werkt de functie ook in de web-app van Deezer.