Websites vertalen met Safari op iPhone: in 3 stappen (それはとても簡単です)

Soms is het best lastig als je een vreemde taal niet spreekt en je toch de website wilt lezen. Gelukkig is daar vrij eenvoudig wat aan te doen. iPhoned laat je zien hoe je razendsnel in Safari websites kan vertalen op je iPhone (ook naar het Nederlands) en dat in slechts drie stappen!

Websites vertalen in Safari op iPhone: in 3 stappen

Zou het niet fijn zijn als elke website automatisch naar je eigen taal wordt omgezet? Dat is nog even toekomstmuziek, maar we komen nu al in de buurt. Er zit namelijk een optie in Safari op je iPhone (en iPad!) om websites automatisch te vertalen naar het Engels.

Websites vertalen in Safari op iPhone (naar het Engels): in 3 stappen Open de website die je wilt vertalen; Tik in de balk op de ‘aA’-knop; Kies in het menu voor de optie ‘Vertaal in het Engels’.

De websites wordt daarna meteen omgezet in het Engels. Om de website weer in de originele taal te bekijken tik je nogmaals op de knop en kies je in het menu voor ‘Toon origineel’.

Webpagina vertalen naar Nederlands op iPhone

De ingebouwde functie van Safari op je iPhone om websites te vertalen kan de tekst alleen naar het Engels omzetten. Ben je niet zo heel goed in Engels? Of wil je juist een andere taal? Dan is er nog een andere manier om websites om te zetten.

Dit doe je met de app Website Translator. Het mooie van deze app is dat je ook hiermee vanuit Safari de website om kan zetten. Daarnaast heeft deze app ook de optie om de website naar Nederlands (of een andere taal) te vertalen.

Website Translator Crypto Inc. 8,2 (61 reviews) Gratis via App Store via App Store

Na het downloaden van de app, moet je hem een keer opstarten om de taal in te stellen. Kies bij ‘Translation engine’ voor ‘Google’ en bij ‘What language do you speak’ voor ‘Dutch’. Je kunt in plaats van Dutch ook een andere taal kiezen. Daarna is de app (eigenlijk een Safari extensie) klaar voor gebruik.

Open de websites die je wilt vertalen;

Tik op het delen-icoontje (dit is het vierkantje met het pijltje);

Scrol naar beneden door de lijst en kies voor ‘Translate website’;

Wacht even tot de website opnieuw wordt geladen, daarna duurt het nog eventjes voordat de tekst wordt omgezet.

De ingebouwde vertaling van Safari naar het Engels werkt vrijwel bij elke website. De app ‘Website Translator’ loopt bij sommige websites wel eens tegen problemen aan. In dat geval kun je altijd terugvallen op de ingebouwde Engelse vertaling van Safari of de website van Google Translate gebruiken.

