Chromecast met Google TV komt binnenkort officieel naar Nederland

De nieuwe Chromecast met Google TV is vanaf 21 juni officieel te koop in Nederland. Wat is er nieuw aan deze Chromecast? En wat kun je ermee? iPhoned vertelt het je!

Chromecast met Google TV: 21 juni officieel te koop

Eigenlijk is het een beetje vreemd, want Google had deze nieuwe versie van de Chromecast al eind 2020 aangekondigd. Tot een officiële Nederlandse release is het toen nooit gekomen. Nog opvallender is dat deze Google Chromecast met Google TV al langer te koop is bij verschillende webshops, maar dan wel via de grijze import.

Nu komt de nieuwe Chromecast ook écht naar Nederland. Vanaf 21 juni is de Chromecast met Google TV officieel te koop voor 69,99 euro bij alle bekende webshops. Maar wat kun je er eigenlijk mee?

Chromecast: maakt je televisie (nog) slimmer

Nog steeds kun je met deze Chromecast een oudere televisie ‘slim’ maken. Zo tover je iedere ‘normale’ televisie om tot een echte smart-tv. Ook als je een televisie hebt waarbij de apps niet meer bijgewerkt worden is de Chromecast een uitkomst.

Door het apparaatje op je televisie aan te sluiten, krijg je meteen toegang tot verschillende apps. Het is hiermee overigens ook mogelijk om vanaf je iPhone content naar je tv te streamen, zonder dat je daarbij moeilijk hoeft te doen met betaalde apps.

Nieuw is de afstandsbediening, zodat je ook die kunt gebruiken om apps te starten. Op de afstandsbediening vind je knoppen voor onder andere Netflix of YouTube. Er zit ook een speciale knop op om de Google Assistent te activeren (dit is de Google-variant van Siri). Hiermee kun je via stembediening apps openen. Natuurlijk zijn er ook knoppen om naar het homescreen van Google TV te gaan, of de Chromecast uit te schakelen.

Google TV vs Android TV

Deze nieuwe Chromecast met Google TV is eigenlijk een uitgebreide versie van de normale Chromecast. De oudere generatie draait nog op Android TV, maar met deze nieuwe versie is Google overgestapt naar Google TV.

Google TV geeft je suggesties wat je misschien leuk vindt om te kijken, gebaseerd op je kijkgedrag. De software kijkt namelijk naar content van verschillende diensten. Veel streamingdiensten, waaronder HBO Max, ViaPlay, Amazon Prime Video en Disney Plus staan standaard op het hoofdscherm van de Chromecast. Je kunt dus meteen na het inloggen beginnen met kijken.

Streaming in 4K

De Chromecast met Google TV kan films en tv-series in 4K streamen. Natuurlijk moet de streamingdienst en het streamingabonnement dat je gebruikt dit wel ondersteunen. Het apparaatje kan ook overweg met HDR, Dolby Vision en Dolby Audio. Verder werkt de Chromecast samen met Nest-apparaten, als je die in huis hebt staan.

