CarPlay Ultra komt eraan: deze automerken krijgen de update

Apple heeft CarPlay Ultra officieel aangekondigd! Benieuwd of jouw auto de update krijgt? Naar deze automerken komt CarPlay Ultra.

CarPlay Ultra

Na lang wachten heeft Apple CarPlay Ultra gepresenteerd! CarPlay Ultra, eerder CarPlay 2.0 genoemd, geldt als de opvolger van het huidige besturingssysteem. Met de tweede generatie van CarPlay voert Apple grote veranderingen door. De belangrijkste aanpassing is dat CarPlay veel beter geïntegreerd wordt in de auto. Dat gebeurt niet bij alle wagens, want niet alle automerken bieden ondersteuning voor CarPlay Ultra.

De nieuwe generatie van CarPlay is nu al beschikbaar in een aantal nieuwe auto’s van Aston Martin. Andere wagens van dit automerk krijgen later met een software-update ondersteuning voor CarPlay Ultra. Volgens Apple komt CarPlay Ultra later dit jaar naar meer automerken, waaronder Hyundai, Kia en Genesis. Benieuwd naar welke autofabrikanten de update nog meer komt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Dit zijn de automerken

Bij de aankondiging van CarPlay 2.0 tijdens de WWDC 2022 heeft Apple al aangegeven welke autofabrikanten de software zullen ondersteunen. Het is de verwachting dat dit dezelfde automerken zijn, die straks werken met CarPlay Ultra. De nieuwe softwareversie komt later 2025 beschikbaar in deze wagens, mits de auto’s een ondersteund infotainmentsysteem hebben. Dit zijn de automerken:

Ford

Nissan

Audi

Honda

Renault

Mercedes

Lincoln

Volvo

Porsche

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Land Rover

Hyuandai

Kia

Genesis

Heb jij een auto van één van deze fabrikanten? In dat geval is de kans groot dat je later dit jaar kunt updaten naar CarPlay Ultra. Vermoedelijk komt de nieuwe generatie van CarPlay alleen naar nieuwere wagens, die beschikken over een geavanceerd infotainment systeem. Het is nog onduidelijk om welke auto’s het precies gaat, dat wordt later in 2025 waarschijnlijk aangekondigd.

Meer over CarPlay Ultra

Automerken hebben vermoedelijk nog wel even nodig om de release van CarPlay Ultra voor te bereiden. Het gaat om een enorme update, met grote veranderingen in de software. De nieuwe generatie van CarPlay kan vrijwel alle displays in de wagen overnemen, terwijl de huidige versie beperkt is tot één scherm. Bovendien is de volgende uitvoering van CarPlay beter geïntegreerd in de wagen.

Gevolg van deze diepere integratie is dat CarPlay toegang krijgt tot meer functies van de auto. Zo kun je straks de temperatuurregeling, radio en snelheidsmeters voor het eerst terugvinden in CarPlay. De interface van CarPlay Ultra is bij alle automerken verschillend, want die wordt aangepast op het interieur van de wagens. Wil je geen enkele aankondiging van CarPlay Ultra missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!