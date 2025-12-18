Apple is van plan om bij de iPhone 18 een van de grootste irritaties van de huidige iPhones op te lossen. Maar wat gaat er veranderen?

iPhone 18 lost de grootste irritatie van de iPhone 16 én iPhone 17 op (dit is hoe)

Sinds de iPhone 16 vind je bij alle modellen een extra knop aan de zijkant. Apple noemt deze knop de Cameraregelaar (of in het Engels Camera Control). De knop kan soms best handig zijn, want je kunt zo met één hand je iPhone vasthouden en tegelijkertijd in- en uitzoomen.

Maar er is ook een flinke groep gebruikers die genoeg hebben van de knop. Niet omdat het idee slecht is, maar omdat deze knop nét wat te gevoelig is. Daardoor is hij heel makkelijk per ongeluk te activeren. En laat dat nou net te vaak gebeuren.

Volgens geruchten gaat Apple de cameraregelaar bij de iPhone 18 aanpakken. Apple gaat dan de aanraakgevoeligheid uit de cameraknop halen. De knop zal dan niet meer reageren wanneer je er met de vinger over veegt. Je kunt hem dan nog wel indrukken.

Apple lijkt overigens al langer op de hoogte te zijn van de irritaties bij de cameraregelaar. In iOS 18.2 kwam er een optie waarmee je kunt instellen dat de cameraknop pas werkt als het scherm aanstaat. Maar bij de iPhone 18 gaat de aanpassing nog wat verder door de hardware van de cameraregelaar te veranderen.

Dit is wanneer de iPhone 18 verschijnt

Maar wanneer kun je de iPhone 18 met de verbeterde knop voor de cameraregelaar dan verwachten? Volgens geruchten gaat Apple het in 2026 iets anders doen met de releases van de iPhone. Normaal verschijnen alle toestellen van een bepaalde generatie op hetzelfde moment. Maar in 2026 dus niet meer.

Volgens geruchten komen de iPhone 18 Pro-modellen in september van 2026. Op de standaard iPhone 18 moet je nog wat langer wachten. Die komt naar verluidt pas in het voorjaar van 2027. Even geduld dus!

