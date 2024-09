Alle nieuwe camerafuncties van de iPhone 16-serie op een rij 

Apple heeft voor elk model van de iPhone 16-serie een aantal nieuwe camerafuncties geïntroduceerd. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen.

Nieuwe camerafuncties van de iPhone 16

Er zijn allerlei nieuwe camerafuncties voor de iPhone 16-serie, waaronder de cameraregelaar waarmee je snel een opname kunt maken in liggende of staande modus. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben een nieuw verticaal camera-eiland met twee lenzen in plaats van diagonaal geplaatste lenzen. Apple noemt de hoofdcamera nu de Fusion-lens, maar deze lijkt niet verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Je kunt er nog steeds 1x of 2x mee inzoomen. De ultragroothoekcamera heeft wel een upgrade gekregen en lijkt dezelfde te zijn die Apple heeft gebruikt voor de iPhone 15 Pro-modellen. Dit is er nieuw ten opzichte van de iPhone 15:

48-megapixel f/1.6 Fusion-lens

12-megapixel f/2.2 ultragroothoekcamera

Macrofoto’s met ultragroothoekcamera

Ruimtelijke foto’s voor Vision Pro

QuickTake-video tot 4K met 60 fps in Dolby Vision

Ruimtelijke audio geluidsopname

Windruisreductie voor helderdere geluidskwaliteit bij video-opnamen

De Pro-modellen hebben nog steeds een streepje voor als het gaat om de telelens, ultragroothoekcamera en beeldstabilisatie. De iPhone 16 heeft namelijk geen telelens en optische beeldstabilisatie met sensorshift van de tweede generatie, en de ultragroothoekcamera heeft minder megapixels. De Pro-modellen hebben bovendien ProRes en ProRAW.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hebben allebei een 5x optische zoom, iets wat bij de voorganger alleen was weggelegd voor de Pro Max. Dit is er nieuw ten opzichte van de iPhone 15 Pro-modellen:

48-megapixel groothoeklens, nu genaamd Fusion-lens. Zelfde diafragma van f/2.2

Tweede generatie quad-pixel sensor voor 48-megapixel RAW-beelden

Nieuwe ultragroothoekcamera van 48 megapixel

5x optische zoom voor beide Pro-modellen

Betere macro-opnamen

100 en 120 fps 4K Dolby Vision video-opnamen

120 fps 1080p Dolby Vision video-opnamen

120 fps 4K Dolby Vision slow-motion video-opname

Optie om afspeelsnelheid te wijzigen tijdens het bewerken

ProRed video-opname tot 4K met 120 fps (externe SSD vereist)

QuickTake-video tot 4K met 60 fps in Dolby Vision

Ruimtelijke audio-opname

Vier microfoons voor natuurgetrouwer geluid

Windruisreductie voor helderdere audiokwaliteit bij video-opnamen

Camerafuncties op alle iPhone 16-modellen

Er zijn ook nog een aantal nieuwe camerafuncties toegevoegd aan de gehele iPhone 16-serie.

Cameraregelaar

Alle iPhone 16-modellen hebben een nieuwe knop met de naam cameraregelaar. Die moet het gemakkelijker maken om snel foto’s en video’s te maken. De knop is niet alleen aanraakgevoelig, maar ook krachtgevoelig. Hierdoor ondersteunt de knop veegbewegingen en andere bewegingen om door de camera-opties te bladeren.

Een enkele klik opent de camera, een tweede klik maakt een foto en een klik die je blijft vasthouden start een video-opname. Een lichte druk op de knop opent bedieningsopties zoals zoom en met een dubbele lichte druk op de knop kun je van gereedschap wisselen. Met een veegbeweging pas je parameters zoals zoom en belichting aan. Later wordt er nog een Apple Intelligence-functie toegevoegd, waarmee je informatie kunt krijgen over iets waar je de camera op richt.

Nieuwe fotografische stijlen

Fotografische stijlen bestaan al langer, maar Apple heeft de functie vernieuwd. Je kunt nu kiezen uit nieuwe, subtielere stijlen en je hebt veel meer controle over de manier waarop de stijl wordt toegepast. Fotografische stijlen kun je live bekijken voordat je een wijziging aanbrengt. Je kunt het uiterlijk van een stijl aanpassen, maar ook de intensiteit van specifieke kleuren.

Apple zegt dat het renderen van huidtinten geavanceerder is dan voorheen, dus je kunt ook een stijl aanmaken om je favoriete look in te stellen. Die kun je vervolgens toevoegen aan alle foto’s die je maakt. Je kunt de fotografische stijl ook wijzigen nadat je een foto hebt genomen, iets wat bij eerdere modellen niet mogelijk was.

Audiomix

We sluiten de nieuwe camerafuncties af met Audiomix. Dit is een videofunctie die gebruikmaakt van Ruimtelijke audio-opname. Je kunt het gebruiken om de manier waarop stemmen klinken in video’s aan te passen, en er zijn drie verschillende opties.