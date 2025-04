Belangrijk beveiligingsprobleem bij CarPlay én AirPlay: zo blijf je veilig

Er is een groot beveiligingsprobleem bij CarPlay en AirPlay ontdekt, waardoor miljoenen apparaten over de hele wereld zijn getroffen. Zo blijf je veilig.

Beveiligingsprobleem CarPlay en AirPlay

Er is een groot beveiligingsprobleem bij zowel CarPlay als AirPlay ontdekt! Volgens beveiligingsbedrijf Oligo heeft AirPlay een aantal zwakke plekken in de software, dat de technologie kwetsbaar maakt voor malware. AirPlay staat standaard op je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) en Apple TV. Met AirPlay wissel je gemakkelijk tussen apparaten en stream je media naar andere toestellen, vergelijkbaar met Google Chromecast.

Veel slimme toestellen hebben eveneens AirPlay, denk hierbij aan smart-tv’s en de HomePod (mini). Nu blijkt dus dat AirPlay en CarPlay te maken hebben met belangrijke beveiligingsproblemen. Oligo heeft maar liefst 23 verschillende softwareproblemen gevonden bij AirPlay. Door deze kwetsbaarheden kunnen kwaadwillenden malware verspreiden over apparaten met AirPlay, die verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk.

Malware verspreiden via AirPlay

Volgens Oligo kunnen apparaten overgenomen worden door de beveiligingsproblemen in AirPlay. Kwaadwillenden kunnen malware verspreiden via AirPlay, mits het toestel op hetzelfde wifi-netwerk verbonden is. Dat is vooral gevaarlijk bij openbare netwerken, of drukke netwerken van bedrijven. Zo zijn veel gebruikers verbonden met hetzelfde publieke wifi-netwerk van bijvoorbeeld restaurants of hotels. AirPlay is door de beveiligingsproblemen kwetsbaar, zeker als een openbaar netwerk wordt gebruikt.

De beveiligingsproblemen, door Oligo ‘Airborne’ genoemd, gelden voor zowel AirPlay als CarPlay. Door het beveiligingslek in CarPlay kunnen bepaalde systemen van de wagen worden overgenomen. Er is wel een directe verbinding met de auto nodig om misbruik te maken van de softwareproblemen. Dat gebeurt niet zo snel, want daar is vaak een code of een bekabelde verbinding voor nodig. Ook is toegang tot het voertuig zelf nodig, waardoor de kans klein is dat CarPlay wordt misbruikt door kwaadwillenden.

Maatregelen tegen de beveiligingsproblemen

In samenwerking met Oligo heeft Apple een groot deel van de beveiligingsproblemen in CarPlay en AirPlay inmiddels opgelost. Het is daarom belangrijk dat je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV en HomePod worden bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Met recente updates heeft Apple de problemen met AirPlay en CarPlay verholpen. Helaas geldt dat (nog) niet voor alle apparaten, zeker als ze van derde partijen zijn.

Oligo verwacht daardoor dat het nog lang duurt, voordat alle toestellen met AirPlay zijn bijgewerkt. Vermoedelijk zijn nog tientallen miljoenen apparaten kwetsbaar door de beveiligingsproblemen in AirPlay en CarPlay. Laatstgenoemde hoef je overigens niet te updaten, dat gebeurt automatisch als je iPhone een nieuwe softwareversie installeert. Zorg er dus voor dat je alle apparaten met AirPlay voorziet van de recentste update, zodat je zeker weet dat de beveiliging weer op orde is.