Deze 6 features komen dit jaar naar de Apple Watch Ultra 3

Apple brengt dit jaar de Apple Watch Ultra 3 uit, die een aantal belangrijke verbeteringen krijgt. Deze features komen naar de Apple Watch Ultra 3!

Apple Watch Ultra 3

Het is de verwachting dat Apple dit jaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches uitbrengt. De Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025 én de Apple Watch Ultra 3 verschijnen in 2025. Bij de Apple Watch Ultra 3 wordt een aantal belangrijke verbeteringen verwacht. Benieuwd wat er bij de geavanceerdste Apple Watch gaat veranderen? Deze features komen naar de Apple Watch Ultra 3!

1. Bloeddrukmeter

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de Apple Watch in 2025 voor het eerst een bloeddrukmeter. Deze geeft bij de Apple Watch Ultra 3 geen precieze metingen, maar verstuurt meldingen als de bloeddruk te hoog wordt. Met deze feature moet de Apple Watch Ultra 3 ervoor zorgen dat hypertensie (een te hoge bloeddruk) wordt ontdekt. Daarmee kan de Apple Watch opnieuw levens redden, want een te hoge bloeddruk blijft vaak onopgemerkt.

2. Display

Bij de Apple Watch Series 10 voerde Apple afgelopen jaar grote veranderingen door bij het scherm. In 2025 zien we vermoedelijk dezelfde features terug bij het display van de Apple Watch Ultra 3. Dat betekent dat de smartwatch een always-on LTPO 3 oled-groothoekscherm krijgt. Dit type display ververst iedere seconde, waardoor nieuwe wijzerplaten ook de secondewijzer weergeven in de always-on modus. Door de bredere kijkhoek is het scherm bovendien beter afleesbaar.

3. Processor

De Apple Watch Ultra 2 draait nog op de S9-chip, maar die processor is inmiddels verouderd. Bij de Apple Watch Series 10 introduceerde Apple al de S10-chip, waardoor de Apple Watch Ultra op dit moment niet de nieuwste chip heeft. Daar komt met de Apple Watch Ultra 3 verandering in, dat toestel draait waarschijnlijk op de compleet nieuwe S11-chip. Deze is voornamelijk energiezuiniger dan de processor in de huidige Apple Watches.

4. Satellietverbinding

Waar de iPhones al jaren beschikken over satellietverbinding, is de Apple Watch nog beperkt tot de lokale of mobiele verbinding. Vanaf de Apple Watch Ultra 3 is dat niet meer het geval, want Gurman verwacht dat de smartwatch wordt uitgebreid met satellietverbinding. Met deze verbinding is het altijd mogelijk om berichten te verzenden, ook als je geen mobiel bereik hebt. De Apple Watch Ultra is vooral bedoeld voor fanatieke (buiten)sporters, dus de satellietverbinding is een groot voordeel voor de smartwatch. Zij kunnen de iPhone voortaan thuis laten liggen.

5. 5G-verbinding

De satellietverbinding is niet de enige verbetering in de connectiviteit van de Apple Watch Ultra 3. Apple brengt voor het eerst 5G naar de smartwatch. De huidige Apple Watches hebben ondersteuning voor 4G LTE, terwijl de iPhone al sinds 2020 werkt met 5G. De Apple Watch Ultra 3 wordt Apple’s eerste smartwatch met 5G, dat vermoedelijk mogelijk wordt gemaakt door een nieuwe chip. Waarschijnlijk zien we Apple’s nieuwe C1-modem of een soortgelijke processor terug bij de Apple Watch Ultra in 2025.

6. Behuizing

De Apple Watch Series 10 heeft een compleet nieuw ontworpen behuizing met een achterzijde van metaal. Bij de Apple Watch Series 10 is er meer ruimte voor de draadloze oplader, waardoor het toestel enorm snel oplaadt. Dezelfde features komen naar de Apple Watch Ultra 3, de smartwatch krijgt waarschijnlijk een metalen achterzijde. Opladen gaat bovendien veel sneller, zo is de Apple Watch Series 10 binnen dertig minuten tot tachtig procent opgeladen. Bij de Apple Watch Ultra 3 verwachten we soortgelijke laadtijden.

Release van de Apple Watch Ultra 3

Apple presenteert de Apple Watch Ultra 3 hoogstwaarschijnlijk in september, als ook de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE verschijnen. Die maand organiseert Apple een speciaal evenement voor de aankondiging van de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025. Dan weten we ook zeker welke features er naar de Apple Watch Ultra 3 komen. Ben je nu op zoek naar een nieuwe smartwatch? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Ultra 2: