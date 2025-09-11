Apple Watch Series 11: dit zijn alle officiële prijzen in Nederland
Maurice Snijders
11 september 2025, 10:25
2 min leestijd
Apple Watch Series 11: dit zijn alle officiële prijzen in Nederland

De Apple Watch Series 11 is eindelijk verkrijgbaar – we zetten de officiële prijzen van de nieuwe smartwatch in Nederland voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Prijzen Apple Watch Series 11

Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 11 aangekondigd tijdens het ‘Awe dropping‘-event op dinsdag 9 september. Je kunt de nieuwe smartwatch direct pre-orderen en dan heb je het toestel op vrijdag 19 september in huis. Om je te helpen met de verschillende opties, zetten we alle prijzen voor je op een rij.

Apple Watch Series 11 – aluminium

De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium en in titanium, en dat maakt een behoorlijk verschil in prijs. Dit zijn de prijzen voor de aluminium-variant:

  • 42 mm: 449 euro (GPS), 569 euro (GPS + Cellular).
  • 46 mm: 479 euro (GPS), 599 euro (GPS + Cellular).
watch 11

Apple Watch Series 11 – titanium

De titanium-versie van de Apple Watch Series 11 is alleen verkrijgbaar met GPS + Cellular, wat de prijs mede flink omhoog duwt.

  • 42 mm: 799 euro.
  • 46 mm: 849 euro.

De genoemde prijzen zijn inclusief een bandje van Rubber of Textiel. Wil je liever een bandje van Roestvrij staal, dan betaal je nog 50 euro extra.

Goedkopere opties

Het duurt nooit lang voordat de prijzen van een nieuwe Apple Watch in winkels en webshops lager zijn dan bij Apple zelf. Dat houden we bij iPhoned uiteraard voor jou in de gaten. Op dit moment is de laagste vanaf-prijs voor de Apple Watch Series 11 € 448,95, maar die zal vermoedelijk redelijk snel lager worden.

series 11 prijzen

Kopen en pre-orderen

Wil je zeker weten dat je de Apple Watch Series 11 snel in huis hebt? Dan raden we aan om gelijk een bestelling te plaatsen. Zeker in het begin is de vraag vaak hoog en de voorraad nog maar beperkt. De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium met de kleuren Spacegrijs, Gitzwart, Roségoud en Zilver. De titanium-versie is er in de kleuren Naturel, Goud en Leisteen.

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Coolblue
Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij MediaMarkt
Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Belsimpel
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk Apple Watch Apple Apple Watch Series 11

Bekijk ook

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

Gisteren 10:45

Apple Watch 2025: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

Apple Watch 2025: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

9 september 2025

Apple Watch Series 11: meer van hetzelfde maar stiekem veel beter

Apple Watch Series 11: meer van hetzelfde maar stiekem veel beter

9 september 2025

Last-minute gerucht verklapt: deze Apple Watches komen eraan 

Last-minute gerucht verklapt: deze Apple Watches komen eraan 

8 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren