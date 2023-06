Apple Watch ontdekt bloedstolsel van 29-jarige terwijl ze slaapt

Je Apple Watch altijd dragen, dat kan je leven redden door bijvoorbeeld een gevaarlijk bloedstolsel te detecteren terwijl je slaapt. Dit ondervond de 29-jarige Kimmie Watkins aan den lijve.

Apple Watch ontdekt bloedstolsel

Kimmie zegt dat ze haar leven aan haar Apple Watch heeft te danken. Die hielp artsen onlangs namelijk bij het ontdekken van een levensbedreigend bloedstolsel in haar longen. Zonder Apple Watch was ze misschien niet eens meer wakker geworden.

Kimmie voelde zich eerder die dag al niet goed. Ze had last van duizeligheid en was wat kortademig. Omdat ze niet veel had gegeten, dacht ze dat het daarmee te maken had. Ze besloot om even te gaan liggen, maar na ongeveer anderhalf uur slaap werd ze gewekt door haar Apple Watch omdat haar hartslag al ruim tien minuten veel te hoog was.

Een levensgevaarlijk bloedstolsel

Haar hartslag had een piek van maar liefst 178. Dat is een waarde die eigenlijk alleen door atleten wordt gehaald tijdens topprestaties. Kimmie haalde dat dus terwijl ze sliep. In het ziekenhuis kreeg zij de diagnose ruiterembolie, een zeer gevaarlijk bloedstolsel, mede ontdekt door haar Apple Watch.

Dr. Becker, een cardioloog van de University of Cincinnati’s College of Medicine legt uit dat deze aandoening een overlevingskans heeft van slechts 50 procent. Het was dus van levensbelang dat Kimmie op tijd is gewaarschuwd.

Apple Watch detecteert atriumfibrilleren

Bij atriumfibrilleren (ook wel boezemfibrilleren) klopt het hart onregelmatig en meestal sneller, vaak met meer dan 100 slagen per minuut, terwijl je je niet eens inspant. Een Apple Watch kan het detecteren en er zo voor zorgen dat het niet leidt tot gevaarlijke aandoeningen zoals beroertes, bloedstolsels en hartfalen.

Veel mensen die atriumfibrilleren meemaken, zijn zich hier niet van bewust. Daardoor wordt de aandoening vaak ook niet op tijd behandeld. Hier kan de Apple Watch dus echt een verschil maken. Kimmie zegt dat ze haar Apple Watch voortaan met trots draagt en hoopt dat haar positieve ervaring mensen aanmoedigt om hetzelfde te doen.