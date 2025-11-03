2 jaar Ziggo Internet & TV nu met bol cadeaukaart t.w.v. €450

Deze 15(!) nieuwe Apple-producten kun je verwachten in 2026

Maurice Snijders
Maurice Snijders
3 november 2025, 11:53
2 min leestijd
Hoewel we in 2025 nog nieuwe Apple-producten verwachten, zijn er ook al geruchten over de nieuwe producten die Apple in 2026 gaat presenteren.

Apple-producten in 2026

Mark Gurman van Bloomberg noemde de 15 Apple-producten die in 2026 komen in de laatste uitgave van zijn nieuwsbrief ‘Power On’. Volgens hem gaat Apple een van de meest cruciale jaren in de recente geschiedenis tegemoet. Er komen veel belangrijke nieuwe Apple Intelligence-functies, de druk van regelgevende instanties op de App Store neemt toe en dan is er nog het risico van nieuwe tarieven.

apple-producten 2026

Deze producten kun je verwachten

In het begin van 2026 verschijnen vermoedelijk de iPhone 17e, iPad (12e generatie) met A18-chip, iPad Air met M4-chip, MacBook Air met M5-chip, MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chips, en nieuwe externe beeldschermen. Rond maart of april brengt Apple waarschijnlijk de langverwachte vernieuwde versie van Siri uit, samen met een nieuw smart home-display met opties voor een luidsprekerbasis en wandmontage.

Gebruikelijke Apple-producten die in het najaar van 2026 verschijnen, zijn nieuwe Apple Watches en iPhones. De iPhone 18 Pro-modellen krijgen onder meer de C1-chip en daarnaast verwachten we de eerste vouwbare ‌iPhone‌ rond die tijd.

apple-producten 2026

En nog meer

Apple komt in 2026 vermoedelijk ook met slimme beveiligingsproducten voor thuisgebruik, zoals een camera. Ook wordt er een nieuwe Mac mini met de M5-chip verwacht, samen met een nieuwe Mac Studio. Er komt waarschijnlijk ook een nieuwe iPad mini met een OLED-scherm. Een update van de iPad Pro verschijnt daarentegen waarschijnlijk pas in 2027.

Voor het eind van 2026 presenteert Apple waarschijnlijk wel nog vernieuwde MacBook Pro-modellen met M6 Pro- en M6 Max-chips, dunnere behuizingen, touchscreens en OLED-schermen. En het is mogelijk dat Apple voor het einde van 2026 een preview geeft van een nieuwe slimme bril. Wanneer die op de markt zal komen, is op dit moment nog onduidelijk.

Geruchten Apple

