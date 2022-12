Apple Kaarten: dit zijn de nieuwe functies in de Benelux

Apple Kaarten heeft een flinke update met nieuwe functies gekregen. Wij zetten de veranderingen voor je op een rij!

Apple Kaarten: dit zijn de nieuwe functies

Het heeft een tijdje geduurd, maar nu hebben we in de Benelux ook een paar toffe functies in Apple Kaarten (Apple Maps) erbij. De upgrade voor Apples Kaarten-app was ook wel nodig, want veel functies waren alleen in het buitenland beschikbaar.

Apple Kaarten met 3D-view: nog steeds niet overal met 3D-gebouwen

Wanneer je de app voor de eerste keer opent op je iPhone of iPad valt meteen het nieuwe uiterlijk op. Weg is de overwegend bruine en beige kleur. De kaarten hebben meer kleur en de weg in de steden is nu makkelijker te vinden. Wanneer je inzoomt hebben de kaarten ook veel meer details, maar zijn er nog wel steeds veel plekken waar het nogal ‘leeg’ aanvoelt.

In straten rondkijken (Apple Look Around)

Ken je Street View? In Google Maps kun je daarmee in 3D rondkijken. Apple Kaarten kon natuurlijk niet achterblijven en dit is een van de nieuwe functies die er nu bij komt. Jammer genoeg is het nog niet beschikbaar in alle steden, maar d’r komen ongetwijfeld steeds meer locaties bij.

Om in straten rond te kijken (bij de steden die het hebben) tik je onderaan in de kaart op het icoontje met de verrekijker. Vervolgens kun je in de verschenen afbeelding rondkijken.

Navigatie-apps worden het meest gebruikt in de auto en we moeten toegeven, daar was Apple Kaarten niet altijd even goed in. Gelukkig komt daar nu verandering in, want ook de autonavigatie is flink verbeterd. Je krijg nu onder andere aanwijzingen voor de rijbaan te zien en je krijgt meldingen wanneer je een flitspaal nadert.

Meer details, maar nog steeds niet overal

Fietsroutes: nog steeds niet beschikbaar

Ondanks de nieuwe functies van Apple Kaarten, missen we toch een belangrijk onderdeel. Apple Maps heeft nog steeds geen goede fietsroutes. Wanneer je nu een route met de fiets probeert te plannen, krijg je nog steeds ‘Fietsroute niet beschikbaar’. Zelfs in grote steden (zoals Amsterdam) krijg je nog steeds deze melding te zien. Dat kan toch echt niet meer, Apple?

Nieuwe functies niet voor iedereen meteen beschikbaar

De nieuwe functies voor Apple Kaarten komen in de loop van de dag (donderdag 15 december) beschikbaar. Het kan dus zijn dat je nog niet meteen aan de slag kunt met de nieuwe functies. Apple Maps haalt de benodigde gegevens zelf binnen en je hoeft dus zelf geen update te installeren.

