Concept: wat de Apple Car en CarPlay kunnen leren van de Tesla Model 3

Met alle geruchten over de Apple Car, is een grafisch ontwerper aan de slag gegaan. Zo zou CarPlay kunnen werken op het gigantische scherm van een Tesla Model 3.

Apple Car met Apple CarPlay: zo kan het eruit zien

Ontwerper John Calkins had met zijn concept een duidelijk doel: hoe zou CarPlay eruit zien als Apple de Tesla Model 3 had gemaakt. Dat levert een indrukwekkende kijk in een alternatieve toekomst op, met een versie van CarPlay die meer doet dan nu mogelijk is.

Bovendien is het geen gek idee dat Apples auto er aan de binnenkant uit kan komen te zien als een Tesla. Want als er een automerk is dat veel tijd en energie steekt in de media-ervaring en het touchscreen, dan is het het bedrijf van Elon Musk wel.

In het concept is goed te zien hoe het 15 inch touchscreen een hoofdrol speelt voor CarPlay. In plaats van een klein schermpje in de auto heeft de autosoftware van Apple nu de ruimte van een grote MacBook. Het concept laat zien hoe Apple aan de linkerkant een Dock kan plaatsen met je favoriete CarPlay-apps, zodat je hier snel bij kunt. Uiteraard is er veel ruimte voor de kaart met je snelste route naar de bestemming, maar ook voor een minispeler voor je audio en knoppen voor de airco, lampen en muziek is plaats.

Volgens de meest recente geruchten laat de Apple Car nog even op zich wachten. Wel zou het bedrijf dit jaar de handen ineen slaan met Hyundai om de auto te ontwikkelen. Wil je meer weten over Apples grote autoproject? Check dan ons overzicht met verwachtingen.

