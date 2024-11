Zoek je een alternatief voor Flitsmeister, dan zijn dit je 4 beste opties!

Flitsmeister helpt boetes voorkomen door te waarschuwen voor flitsers, maar dat kunnen meer apps: dit zijn de beste alternatieve opties.

Je beste opties als alternatief voor Flitsmeister

Als je je gewoon aan de snelheid houdt, heb je een app zoals Flitsmeister natuurlijk helemaal niet nodig. Desondanks is het een zeer populaire app in Nederland.

Gebruik je Flitsmeister via CarPlay, dan ben je waarschijnlijk best benieuwd naar alternatieve opties. Sinds afgelopen mei moet je namelijk betalen voor die functionaliteit van Flitsmeister en bij de meeste alternatieve opties voor Flitsmeister hoeft dat niet. We zetten de beste van die opties voor je op een rij!

1. Waze

Een voor de hand liggende alternatieve optie voor Flitsmeister is Waze, van Google. Waze werkt op een vergelijkbare manier als Flitsmeister en staat erom bekend dat het dankzij de groeiende community steeds beter waarschuwt voor dingen die je onderweg gaat tegenkomen. Denk aan files en ongelukken, maar dus ook aan flitspalen en mobiele flitsers. Hoewel Waze uitstekend werkt, is de betrouwbaarheid als het gaat om mobiele flitsers vooralsnog net iets minder dan bij Flitsmeister.

2. Range

De app Range is een vergelijkbare optie als Waze, maar dan zoals Flitsmeister net wat meer gericht op snelheidscontroles en wat minder op overige verkeershinder. Het is ook niet mogelijk om met Range te navigeren. Range geeft alleen controles aan en werkt dankzij de mensen die hem gebruiken. Ook hier zijn dat er steeds meer. Nieuwe controles melden en bestaande controles bevestigen is heel eenvoudig.

3. Radarbot

Volgens de makers van Radarbot is dit de enige app die realtime waarschuwingen combineert met het beste offline flitspaalmeldsysteem. Met Radarbot heb je in één krachtige app de beste flitspalen, realtime verkeerswaarschuwingen en specifieke snelheidslimieten. Navigeren kan via een andere app, of via Radarbot. Laatstgenoemde optie kun je gratis uitproberen, maar daarna moet je ervoor betalen (€ 5,99 per maand).

4. TomTom AmiGO

TomTom AmiGO geeft waarschuwingen voor alle situaties die gevaarlijk kunnen zijn, waaronder flitsers langs de weg. Volg je een geplande route, dan zijn de waarschuwingen het nauwkeurigst. Je krijgt waarschuwingen voor vaste flitsers en mobiele flitsers, die bovendien zichtbaar én hoorbaar zijn.

Welke van deze opties voor Flitsmeister is het best?

Dat is heel persoonlijk. Deze vier apps zijn allemaal uitstekende alternatieve opties voor Flitsmeister. Welke van de vier voor jou het best is, blijft een kwestie van uitproberen.

Vind je Flitsmeister zelf toch het fijnst, maar heb je geen zin om voor een abonnement te betalen? Gebruik de app dan gewoon op je iPhone en niet via CarPlay. Op die manier is Flitsmeister nog altijd gratis te gebruiken en heb je dus geen andere opties nodig.