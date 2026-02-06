Je komt online steeds vaker (hele) goedkope trackers tegen. Maar hoe goed zijn deze trackers in vergelijking met de AirTag?

Kruidvat Smart Finder vs AirTag 2: wat zijn de (prijs)verschillen?

Apple heeft onlangs de AirTag 2 uitgebracht. Maar waarom zou je zo’n dure AirTag kopen als je tegenwoordig ook twee trackers bij de kruidvat kunt aanschaffen? En dat voor een derde van de prijs.

Daarnaast werken zowel de Kruidvat Smart Finder als de AirTag 2 beide met hetzelfde Zoek mijn-netwerk van Apple. Dus de belangrijkste functie van deze trackers is vrijwel hetzelfde. Dat is nog niet alles, want ook andere functies zijn in grote lijnen vergelijkbaar.

Het prijsverschil is daarentegen wel fors, want voor twee Smart Finders betaal je 9,99 euro bij de Kruidvat. Voor de AirTag 2 moet je € 34,99 (of 119 euro voor vier) op tafel leggen. Is het dan toch nog waard om voor de duurdere AirTag te kiezen?

AirTag en Smart Finder verbinden met je iPhone

Er zit wel een verschil in het toevoegen van de tracker aan Zoek mijn. De Smart Finder van de Kruidvat voeg je toe als ‘Ander object’. De AirTag wordt vaak al meteen gevonden, of je kiest in het menu voor ‘AirTag’. Daarna zijn zowel de AirTag als de Smart Finder onder het kopje ‘Objecten’ te vinden. Het verbinden gaat dus bij de AirTag net wat gestroomlijnder.

Veel overeenkomsten bij beide trackers

Het meerendeel van de opties zijn bij beide trackers vrijwel hetzelfde. Ze geven allemaal duidelijk de locatie aan en dat is ook het belangrijkst. Daarnaast hebben ze beide een speaker om een geluidje af te spelen. Die van de AirTag 2 is wel duidelijk luider en Apple’s tracker reageert ook een stuk sneller als je vraagt om even te piepen.

Nauwkeurig zoeken en de batterij: een groot verschil tussen de trackers

Waar beide trackers wel veel verschillen is bij de functie Nauwkeurig zoeken. Als je in de app Zoek mijn kijkt zie je dat de AirTag de optie ‘Zoek in de buurt’ heeft (dit wordt ook wel Nauwkeurig zoeken genoemd). Hiermee kun je de tracker makkelijker opsporen als je vlakbij bent. Je kunt dan met je iPhone ‘scannen’ waar je AirTag is. Een pijl op het scherm geeft dan aan waar je heen moet lopen.

De Smart Tracker van de Kruidvat heeft deze optie niet. Je kunt alleen het afspelen van een geluidje gebruiken om hem te vinden. Je kunt wel een route uitstippelen, maar daar heb je binnenshuis natuurlijk niet heel veel aan.

Batterijduur Smart Finder vs AirTag (2)

Bij beide trackers kun je de batterij wisselen als dat nodig is. Maar bij de Smart Finder gaat de batterij sneller leeg. De AirTag 1 doet ongeveer één jaar met een knoopcel. Dat is bij de AirTag 2 ongeveer hetzelfde. Bij de Smart Finder moesten we echter binnen een paar maanden het batterijtje vervangen.

AirTag 1 of AirTag 2?

Wij hebben in dit artikel de AirTag 2 vergeleken met de Smart Tracker, maar de AirTag 1 is in grote lijnen hetzelfde als zijn opvolger. De AirTag 2 heeft als belangrijkste verschil een groter bereik met Nauwkeurig zoeken en een luidere speaker.

Daarnaast kun je bij de AirTag 2 de functie Nauwkeurig zoeken op de Apple Watch gebruiken. Let op dat je voor de verbeterde versie van Nauwkeurig zoeken wel een iPhone 15 of nieuwer moet hebben.

AirTag 2 of Smart Finder kopen?

Wil je het makkelijkst je spullen terugvinden (ook binnenshuis), met zo min mogelijk gedoe? Dan is de AirTag 2 simpelweg de beste keuze. Daarnaast ziet de AirTag van Apple er ook wat meer premium uit dan de goedkopere Smart Finder.

Pluspunten AirTag 2 Nauwkeurig zoeken (ook op de Apple Watch);

Nauwkeurig zoeken (ook op de Apple Watch); Hetzelfde formaat als de originele AirTag, dus bestaande houders passen ook;

Hetzelfde formaat als de originele AirTag, dus bestaande houders passen ook; Betere speaker en groter bereik (vergeleken met AirTag 1). Minpunten AirTag 2 Duurder dan de Smart Finder;

Duurder dan de Smart Finder; Om de AirTag aan je sleutels te bevestigen moet je een losse AirTag-houder kopen.

Maar wil je veel trackers gebruiken en zo min mogelijk uitgeven om bijvoorbeeld de koffers van jezelf en je kinderen te volgen tijdens je volgende vakantie? Dan is de Smart Finder van de Kruidvat ook goed genoeg. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je géén toegang hebt tot Nauwkeurig zoeken. Daarnaast zul je vaker de batterij moeten wisselen.

Voordelen Smart Finder Goedkoper per tracker, handig om veel spullen te tracken;

Goedkoper per tracker, handig om veel spullen te tracken; Werkt met Apple’s Zoek mijn, net als de AirTag;

Werkt met Apple’s Zoek mijn, net als de AirTag; Komt met een sleutelring. Nadelen Kruidvat Smart Finder Geen Nauwkeurig zoeken;

Geen Nauwkeurig zoeken; Voelt minder ‘premium’;

Voelt minder ‘premium’; Batterij sneller leeg.