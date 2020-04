Later dit jaar brengt Apple de AirPods X uit, een sportieve uitvoering van de normale oordopjes. Ook zou Apple een nieuwe over ear-hoofdtelefoon uitbrengen, aldus een geloofwaardige bron.



‘AirPods X en nieuwe Apple-headset komen dit jaar uit’

Het gerucht is door Jon Prosser de wereld ingebracht. Prosser komt de laatste weken regelmatig voorbij met informatie over onaangekondigde Apple-producten. Eerder deze week wist hij bijvoorbeeld te melden dat de 13 inch-MacBook Pro in mei of juni verschijnt. Ditmaal claimt Prosser dat Apple dit jaar een nieuwe hoofdtelefoon en sportieve AirPods-versie uitbrengt.

Eerstgenoemde zou binnen Apple bekendstaan onder codenaam B515 en gaan lijken op de Bose 700, een bestaande headset van Bose. Je draagt de hoofdtelefoon dus over je oren. Prosser claimt dat de mysterieuze headset tijdens WWDC 2020 wordt aangekondigd, dat dit jaar compleet online plaatsvindt vanwege het coronavirus. De hoofdtelefoon zou zo’n 350 dollar gaan kosten.

Verder schrijft de Apple-insider dat het bedrijf dit najaar de AirPods X uitbrengt. De nieuwe oordopjes zouden rond september of oktober onthuld worden en rond de 200 dollar kosten. Qua design moeten we volgens Prosser letten op de reeds bestaande Beats X-oordopjes. De AirPods X schijnen gemaakt te zijn voor een sportieve doelgroep. De oortjes blijven bijvoorbeeld zitten tijdens het hardlopen.



‘Apple ziet geen muziek in Beats’

Tot slot schrijft Prosser dat Apple uiteindelijk Beats wil uitfaseren. Dit merk werd in 2006 door muziekproducer Jimmy Iovine en rapper/producer Dr. Dre opgericht, waarna de iPhone-maker het in 2014 opkocht. Sindsdien brengt het audiobedrijf producten onder de vleugels van Apple producten uit, maar daar komt volgens Prosser spoedig een einde aan.

Dit jaar vindt WWDC compleet online plaats. Het coronavirus heeft roet in het eten gegooid qua locatie, maar lijkt geen effect te hebben op het aantal producten dat wordt aangekondigd. Apple zou namelijk naast de over-ear hoofdtelefoon en nieuwe AirPods ook de AirTag willen onthullen. Laatstgenoemde kan kwijtgeraakte spullen terugvinden. Check onderstaande video voor onze verwachtingen over Apples eerste tracker.