De iPad Pro en MacBook Air 2020 zijn inmiddels uitgebracht, en ook de nieuwe 13 inch-MacBook Pro staat op de planning. Het is nog niet duidelijk wanneer we de nieuwe MacBook Pro kunnen verwachten. Geruchten hebben het namelijk over verschillende data.



Releasedatum MacBook Pro in mei of juni

Apple-insider Jon Prosser meldde afgelopen week dat de MacBook Pro, evenals de AirTag en over-ear koptelefoon van Apple tijdens WWDC wordt onthuld. Deze ontwikkelaarsbeurs staat gepland in juni, wat betekent dat we nog een paar maanden moeten wachten tot de opvolger van het huidige 13 inch-model.

Nu zegt Prosser dat we de nieuwe MacBook Pro al in mei kunnen verwachten. Dit komt overeen met de beweringen van bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo: hij claimde eerder dat de nieuwe laptop met schaartoetsenbord in het tweede kwartaal van 2020 zou verschijnen. Nu de MacBook Air 2020 ook uit is, zal het niet lang meer duren tot de Pro-versie ook op de markt komt.

De insider lijkt er warme contacten bij Apple op na te houden, want de afgelopen weken laat hij bijna dagelijks informatie over nieuwe producten los. Prosser beweerde namelijk ook op Twitter dat de iPhone 9 eraan zit te komen, en wel op 15 april.

Een week later, op 22 april, zou het nieuwe instapmodel vervolgens in de verkoop gaan. Voorheen deelde hij vooral informatie over Google, maar sinds kort is Prosser ook actief op het gebied van Apple. Het is helaas een kwestie van afwachten om te zien of Prosser gelijk heeft.

Toetsenbord met schaarmechanisme

Gebruikers wachten inmiddels al jaren op een opvolger van de huidige 13 inch-Macbook Pro. De grootste verandering in de nieuwe MacBook zit in het toetsenbord. Eind vorig jaar, toen de 16 inch-MacBook Pro uitkwam, bleek al dat Apple terugkeert naar de vertrouwde toetsen met schaarmechanisme.

De huidige MacBooks hebben nu een vlindermechanisme, met flinterdunne toetsen. In gebruik bleek dit niet praktisch te zijn, omdat de toetsen erg gevoelig zijn voor broodkruimels of ander vuil wat er tussen kan komen. Ook vinden veel gebruikers het schaarmechanisme fijner, omdat ze de toetsen verder in kunnen drukken.

Benieuwd wat je nog meer kan verwachten? Lees dan onze verwachtingen van de MacBook Pro 2020.

