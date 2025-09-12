Apple blokkeert de tofste feature van de AirPods Pro 3 in Nederland en de rest van de Europe Unie. Maar waarom doen ze dat?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste feature AirPods Pro 3 komt niet beschikbaar in Nederland (en België)

Apple had iets heel moois aangekondigd tijdens de keynote van de iPhone 17. De AirPods Pro 3 krijgen een toffe functie waarmee je live kunt vertalen. Hiermee kun je gesprekken voeren met iemand waar je de taal niet van spreekt. Gesproken zinnen worden dan automatisch opgepikt door je AirPods en voor je in begrijpbare taal omgezet. Een ideale functie als je op vakantie bent!

Maar helaas, deze functie komt niet beschikbaar voor Apple-gebruikers in de Europese Unie. Apple zegt dat je de functie niet kunt gebruiken als je in de EU bent en het land of regio van je iPhone staat ingesteld op een land uit de EU. Dat betekent dus dat je ook in Nederland en België de functie niet kunt gebruiken.

Dit is waarom Apple de vertaalfunctie blokkeert in de EU

Apple doet dit naar eigen zeggen vanwege wet- en regelgeving in de EU, zoals de GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming) en verschillende regels voor AI. Ze willen zeker weten dat privacy, toestemming en de gegevensverwerking allemaal in orde zijn voordat ze de functie in de hele EU uitrollen.

We zijn vrijwel zeker dat de beste feature van de AirPods Pro 3 uiteindelijk ook beschikbaar komt in Nederland en België. Het is alleen nog even afwachten wanneer dit precies gaat gebeuren. Kun je écht niet wachten? Dan kun je waarschijnlijk de functie toch meteen gebruiken. Maar dan moet je de taal en regio van je iPhone instellen op Amerikaans.

AirPods Pro 3 kopen

Het is natuurlijk jammer dat niet alle functies meteen beschikbaar komen bij de AirPods Pro 3. Maar dat neemt niet weg dat de AirPods Pro 3 prima oortjes zijn. Vooral de verbeteringen bij de ruisonderdrukking (noise-cancelling) en de ingebouwde hartslagmeter maken het een waardige opvolger van de AirPods Pro 2.

Ben je van plan om de nieuwe oortjes te halen? Je kunt de derde generatie van de AirPods Pro nu bestellen, want de pre-order was al meteen begonnen na de aankondiging op dinsdag 9 september.

De laagste prijs van de AirPods Pro 3 is op dit moment € 248,95. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze vrijdag 19 september 2025 als eerst in huis. Bekijk hier waar je de AirPods Pro 3 in de voorverkoop kunt halen: