Deze nieuwe functie maakt AirDrop nóg veiliger (en zo werkt die)

iOS 26.2 is officieel beschikbaar en heeft veel nieuwe features, waaronder een functie die AirDrop veiliger maakt – we leggen uit hoe die werkt.

Deze functie maakt AirDrop nóg veiliger

AirDrop is al heel lang een populaire iPhone-functie, waarmee je gemakkelijk foto’s, bestanden en nog veel meer kunt delen met vrienden en familie. In iOS 26.2 zit nu een nieuwe functie, die AirDrop nog een stukje veiliger maakt: ‘codes’. AirDrop-codes bieden een extra verificatielaag bij het gebruik van AirDrop met onbekende contacten. Dit is mogelijk door een code op het apparaat van de ontvanger weer te geven die de verzender moet invoeren om de overdracht te voltooien.

Tot nog toe had je altijd drie opties wanneer je AirDrop configureerde:

Ontvangen uit

Alleen contacten

Iedereen gedurende 10 minuten

Maar AirDrop-codes in iOS 26.2 bieden in feite een vierde optie die bovendien veiliger is. Als je AirDrop wilt gebruiken met iemand die niet in je lijst met contacten staat, kun je elkaar nu tijdelijk ‘autoriseren’ via een nieuwe eenmalige code. Nadat de verzender van AirDrop die code heeft ingevoerd, kunnen verzender en ontvanger elkaar gedurende 30 dagen AirDroppen.

Via ‘Instellingen > Algemeen > AirDrop’ kun je deze lijst met AirDrop-contacten beheren. Je verschijnt automatisch gedurende 30 dagen bij mensen met wie je een eenmalige code hebt gedeeld.

Je kunt je afvragen hoe vaak je met iemand meerdere keren AirDrop wilt gebruiken zonder hem of haar aan je contacten toe te voegen. Apple lijkt te denken dat dit vaak voorkomt. Maar het grootste voordeel van AirDrop-codes is misschien wel dat ze eenvoudiger en sneller te gebruiken zijn dan de andere bestaande opties.

‘Iedereen gedurende 10 minuten’ maakt de beveiliging aanzienlijk minder streng, en ‘Alleen contacten’ is omslachtig, omdat het aanmaken van een contactpersoon relatief lang duurt. Maar het gebruik van een AirDrop-code is snel, eenvoudig en veiliger, en is goed voor een autorisatie tot maar liefst 30 dagen.