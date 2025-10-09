iPhone 17 vs 16: wat is de beste keuze als je veel onderweg bent?

Kun je het beste de iPhone 16 of de iPhone 17 kopen als je veel voor je werk onderweg bent? We leggen ze naast elkaar en helpen je met kiezen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 of 16 als je veel onderweg bent?

Bij het kiezen van een nieuwe iPhone zijn er altijd verschillende zaken die een rol spelen. Als je veel voor je werk onderweg bent, zijn er andere dingen belangrijk dan wanneer je vooral thuiswerkt. Het is dan ook goed om je favoriete modellen te vergelijken en daarop je keuze te baseren. We helpen je met je keuze voor de iPhone 16 of de iPhone 17, op basis van dat je veel onderweg bent voor je werk.

Prijs

Een eerste verschil is natuurlijk de prijs. Apple hanteert voor de iPhone 16 een vanafprijs van 869 euro. Voor de iPhone 17 is dat 969 euro. De beste deals van dit moment zijn € 719,- voor de iPhone 16 en € 969,- voor de iPhone 17.

Behuizing en scherm

De iPhone 17 is een stukje groter en zwaarder dan de iPhone 16, en hetzelfde geldt voor het scherm. Het zijn geen enorme verschillen, maar als je onderweg liever een kleinere en lichtere iPhone wilt dan kun je dus beter voor de iPhone 16 kiezen. De toestellen hebben verder allebei een aluminium frame, en dezelfde stof- en waterbestendigheid.

Het scherm van de iPhone 17 heeft met 3000 nits wel een hogere maximale helderheid dat dat van de iPhone 16 (maximaal 2000 nits). Hierdoor lees je het scherm beter af in direct zonlicht. Al helemaal omdat het scherm van de iPhone 17 een antireflectiecoating heeft en dat van de iPhone 16 niet. Vind je het belangrijk dat je onderweg altijd goed je scherm kunt aflezen, dan kies je de iPhone 17.

Prestaties

Zowel de iPhone 16 als de iPhone 17 zijn razendsnelle toestellen. Hoewel de iPhone 16 op een A18-chip draait en de iPhone 17 op een A19-chip, zul je tijdens alledaags gebruik niet veel verschil merken. Pas bij zwaardere taken merk je dat de iPhone 17 betere prestaties levert. Overigens ook maar in beperkte mate, want de toestellen hebben allebei 8 GB werkgeheugen.

De iPhone 17 is trouwens niet verkrijgbaar met 128 GB opslagruimte. Je kunt alleen maar kiezen voor 256 GB of voor 512 GB. Bij de iPhone 16 heb je nog wel de mogelijkheid om voor 128 GB te kiezen. Het enige voordeel wat je daarvan hebt, is dat je iets goedkoper uit bent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera

De hoofdcamera van beide toestellen is hetzelfde, namelijk een 48-megapixel groothoekcamera. Daarentegen is de ultragroothoekcamera op de iPhone 17 flink verbeterd. Op de iPhone 16 heeft die namelijk 12 megapixel en op de iPhone 17 maar liefst 48 megapixel.

Daarnaast is ook de selfiecamera verbeterd: een 12-megapixel groothoekcamera op de iPhone 16 en een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage op de iPhone 17. Center Stage helpt om jezelf automatisch beter in beeld te houden. Heb je onderweg veel videovergaderingen, dan heeft de iPhone 17 een duidelijk voordeel.

Batterij

Wat de batterij betreft is er best een behoorlijk verschil tussen de twee iPhones. De iPhone 16 heeft een batterij met een capaciteit van 3561 mAh, de iPhone 17 heeft er een van 3692 mAh. Dat verschil lijkt maar klein, maar in combinatie met de energiezuinigere processor van de iPhone 17 heeft het best een groot effect op de batterijduur. Met de iPhone 16 haal je tot 22 uur video afspelen, maar met de iPhone 17 haal je maar liefst 30 uur.

Met beide toestellen kom je dus met gemak de dag door. Maar als je onderweg vaak op plekken bent waar je niet kunt opladen en je voert veel energievretende taken uit, dan kan het dus een reden zijn om voor de iPhone 17 te kiezen.

Conclusie: iPhone 17 of 16 als je veel onderweg bent?

Er zijn een aantal redenen om voor de iPhone 17 te kiezen als je veel voor je werk onderweg bent. Zo heb je een langere batterijduur, een betere frontcamera met Center Stage voor videovergaderingen, een snellere processor en een beter afleesbaar scherm in direct zonlicht. Ook zijn er een paar redenen om voor de iPhone 16 te kiezen. Je kunt namelijk wat geld besparen in de aanschaf, en deze iPhone is kleiner en lichter, en daardoor gemakkelijker mee te nemen. Nou is het natuurlijk heel persoonlijk welke redenen voor jou belangrijker zijn. Wat ons betreft is de iPhone 17 in deze kwestie echter duidelijk de winnaar!

iPhone 16 of iPhone 17 kopen?

Heb je jouw keuze gemaakt en wil je de iPhone 16 of iPhone 17 aanschaffen? Houd dan de onderstaande deals in de gaten. Je weet dan zeker dat je niet teveel betaalt!