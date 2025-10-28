5 redenen waarom de iPhone 17 Pro (Max) ideaal is voor ondernemers

Ben je op zoek naar een nieuwe (zakelijke) iPhone? Deze vijf redenen maken de iPhone 17 Pro (Max) ideaal voor ondernemers!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro (Max) voor ondernemers

De nieuwe iPhones van 2025 zijn uitgebracht! Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone en wil je het beste van het beste? In dat geval kom je zonder twijfel uit bij de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max. Deze toestellen zijn niet alleen geschikt voor privégebruik, ook voor ondernemers zijn de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max interessant. Benieuwd waarom? Wij zetten vijf redenen voor je onder elkaar!

1. A19 Pro-chip

Apple heeft zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max voorzien van de compleet nieuwe A19 Pro-chip. Deze processor is enorm snel en beschikt over veel rekenkracht. Ben je een ondernemer? In dat geval is de A19 Pro-chip een groot voordeel, omdat de processor geen moeite heeft met het draaien van zware programma’s. Met 12 GB RAM kan de A19 Pro-chip meerdere zware taken op hetzelfde moment verwerken.

Grafisch zware programma’s vormen geen probleem voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar dat is niet het enige voordeel voor ondernemers. De toestellen hebben een nieuw koelingssysteem, dat moet voorkomen dat de behuizing te warm wordt. Waar eerdere toestellen nog trager worden om oververhitting tegen te gaan, is dat bij de nieuwste iPhones dus niet meer het geval.

2. Groot scherm

Moet je regelmatig multitasken op je iPhone? Of werk je met grote bestanden en tabellen? Het is dan handig om een smartphone met een groot scherm te hebben, waarop je documenten in één keer kunt bekijken. De iPhone 17 Pro beschikt over een 6,3-inch scherm, bij de iPhone 17 Pro Max is dat zelfs een 6,9-inch scherm. Het is aan te raden om voor laatstgenoemde te kiezen als je regelmatig grote bestanden moet openen.

Het grote scherm van de iPhone 17 Pro Max heeft overigens nog een voordeel voor ondernemers, want de iPhone heeft een piekhelderheid van 3000 nits. Bij de iPhone 17 Pro zien we dezelfde piekhelderheid, terwijl dat bij de iPhone 16-serie nog 2000 nits was. Dit verschil is vooral te merken in fel daglicht, de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn dan veel beter af te lezen. Zo zie je documenten en bewerkingsprogramma’s ook bij veel (zon)licht nog steeds zonder problemen.

3. Professionele camera

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben niet alleen de snelste processor, maar ook de beste camera’s van alle iPhones in 2025. Beide toestellen beschikken over maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Het is voor het eerst dat een iPhone over een 48-megapixel telelens beschikt, die tot acht keer kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Je maakt alle foto’s en video’s standaard in enorm hoge kwaliteit.

Dit maakt de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max ideaal voor ondernemers, die doorgaans vaker professionele content moeten maken met de camera van de iPhone. Het komt professioneler over als foto’s en video’s van hoge kwaliteit worden gedeeld met partners. Voor berichten op sociale media heb je geen professionele camera meer nodig, want de lenzen van de iPhone 17 Pro (Max) bieden genoeg mogelijkheden.

4. Lange accuduur

Gaat jouw iPhone niet meer de hele dag mee? Apple heeft in dat geval belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, want de accuduur is veel langer geworden. De iPhone 17 Pro gaat tot 31 uur mee bij het afspelen van video’s, met de iPhone 17 Pro Max doe je zelfs tot 37 uur. Dat is een groot verschil met eerdere iPhones, zo gaat de iPhone 16 tot 22 uur mee.

Met de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heb je dus geen zorgen meer over de accuduur, want de toestellen houden het probleemloos een dag vol. Als je een ondernemer bent is dat misschien nog wel het belangrijkste, omdat je zo de hele dag bereikbaar blijft. Zo mis je geen belangrijke berichten of telefoonoproepen meer door een lege iPhone. Heeft je iPhone een laag batterijpercentage? Dan is de iPhone 17 Pro (Max) binnen twintig minuten weer tot vijftig procent opgeladen.

5. Apple’s ecosysteem

Heb je als ondernemer al een Mac of iPad voor zakelijk of privégebruik? De iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kan dan niet ontbreken. Apple heeft een geavanceerd ecosysteem, waardoor je iPhone, iPad en Mac(Book) perfect samenwerken. Dit is vooral voor zakelijk gebruik interessant, want je kunt bestanden eenvoudig via AirDrop overzetten. Zo heb je geen ander programma nodig om documenten, foto’s en video’s van en naar je iPhone te sturen.

AirDrop is een groot voordeel van de iPhone, maar daarvoor ben je wel afhankelijk van de draadloze verbindingen van het toestel. Die heeft Apple bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verbeterd, want dit zijn de eerste iPhones met een N1-chip. Deze processor biedt ondersteuning voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Dit is een verbetering in vergelijking met eerdere iPhones, die ervoor zorgt dat draadloze verbindingen nóg beter werken.

iPhone 17 Pro (Max) halen

Andere voordelen van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max voor ondernemers zijn een extra beveiligingslaag tegen malware, sterker scherm en 18-megapixel frontcamera. Deze camera beschikt voor het eerst over Middelpunt, zodat je standaard in het midden van het beeld wordt getoond tijdens videogesprekken en digitale vergaderingen. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max beschikken over dezelfde functies, alleen de accuduur is beter bij laatstgenoemde.

Zoek je de telefoon met de beste accuduur en het grootste scherm? De iPhone 17 Pro Max is dan de beste keuze, die je voor € 1.478,99 in huis haalt. Vind je dat een te hoog bedrag? In dat geval kun je ook voor de iPhone 17 Pro kiezen, die je op dit moment voor € 1.318,- krijgt. Ben je benieuwd naar de laagste prijzen? Bekijk ze dan in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!