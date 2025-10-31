Wachten op de iPhone 18 is een heel slecht idee (om deze reden)

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen, maar wil je wachten op de iPhone 18? Om deze reden kun je dat beter niet doen!

Aangepaste release van de iPhone

De nieuwe iPhones van 2025 zijn verschenen! Apple heeft dit jaar maar liefst vijf nieuwe iPhones uitgebracht, want we zagen de iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air. Alle toestellen liggen inmiddels in de winkels, waardoor het tijd is om vooruit te kijken. Ben jij van plan om de iPhone 17 over te slaan en te wachten op de iPhone 18? Dan hebben we slecht nieuws, want de iPhone 18 verschijnt waarschijnlijk veel later dan je denkt.

Volgens geruchten is Apple van plan om de releases van nieuwe iPhones beter te verspreiden over een kalenderjaar. Daar is het bedrijf in 2025 mee begonnen, want dit jaar verscheen in zowel het voor- als najaar een nieuwe iPhone. In het voorjaar zagen we de iPhone 16e, gevolgd door de iPhone 17-serie in het najaar. Apple houdt in 2026 naar verluidt een andere planning aan, waardoor je mogelijk erg lang moet wachten op de iPhone 18.

iPhone 18 komt pas in 2027

Apple is naar verluidt van plan om het basis- en instapmodel van de iPhone voortaan in het voorjaar uit te brengen. Dat betekent dat we in het begin van 2026 de iPhone 17e kunnen verwachten, de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max volgen in het najaar. De iPhone 18 geldt als het basismodel, dat we pas in het voorjaar van 2027 zullen zien. Apple brengt de iPhone 18e en de iPhone 18 vermoedelijk op hetzelfde moment uit.

Wil jij wachten op de iPhone 18? In dat geval moet je veel geduld hebben, omdat de telefoon waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2027 in de winkels ligt. We zien in 2026 enkel de iPhone 17e en de iPhone 18 Pro (Max), de goedkopere iPhone 18e en iPhone 18 komen pas daarna. Op deze manier probeert Apple de verkoop van nieuwe iPhones over het hele jaar gelijk te houden. De basismodellen verschijnen daarom in het voorjaar, de Pro-modellen volgen in september.

Alternatief: de iPhone 17(e)

Bij de iPad en de MacBook past Apple al dezelfde strategie toe, van deze toestellen verschijnen de Pro-modellen eveneens traditiegetrouw in het najaar. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen, maar wil je wachten op de iPhone 18? Houd er dan rekening mee dat je die telefoon voorlopig niet kunt halen. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max staan wel voor 2026 op de planning, maar de reguliere iPhone 18 komt pas in 2027.

Wil je niet zo lang wachten op de iPhone 18? In dat geval kun je ook voor de iPhone 17 of de iPhone 17e kiezen. Laatstgenoemde verschijnt begin 2026 in de winkels, maar mist vermoedelijk wel een aantal belangrijke camera(functies). Heb je nu een nieuwe telefoon nodig? Dan is de iPhone 17 de beste keuze, die vele functies van eerdere Pro-modellen heeft overgenomen en met 256 GB aan opslagruimte komt. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt:



