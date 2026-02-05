Wachten op de iPhone 18 is een slecht idee: hierom wil je de iPhone 17 halen

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen en wil je wachten op de iPhone 18? Om deze reden kun je beter voor de iPhone 17 kiezen!

Bekend design bij de iPhone 18

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 17-serie heeft onthuld. Sinds september 2025 liggen de nieuwste iPhones in de winkels. De iPhone 17 heeft een aantal belangrijke verbeteringen gekregen, zo draait het toestel op de A19-chip en heeft de reguliere iPhone voor het eerst een ProMotion-scherm. Heb je de iPhone 17 niet gehaald, omdat je wilt wachten op de nieuwe iPhone 18? Dat kun je volgens de nieuwste geruchten beter niet doen.

Apple is naar verluidt van plan om vrijwel geen veranderingen in het ontwerp van de iPhone 18 door te voeren. Dat betekent dat de iPhone 18-serie er vrijwel precies hetzelfde uitziet als de iPhone 17-serie. Apple voorzag vooral de Pro-modellen in 2025 van een vernieuwd design, met een camera-eiland dat veel breder is. Hetzelfde brede camera-eiland zien we volgens geruchten terug bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 functies

Zowel bij de iPhone 18 als de iPhone 18 Pro (Max) worden weinig veranderingen in het ontwerp verwacht. De glazen en aluminium onderdelen van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max sluiten vermoedelijk wel beter op elkaar aan, in tegenstelling tot de elementen van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Bij de huidige Pro-modellen zie je nog een duidelijk kleurverschil tussen het glas en het aluminum. Het gaat om een kleine aanpassing en daar blijft het bij de iPhone 18-serie waarschijnlijk ook bij.

Vind je het ontwerp van de iPhone 17-serie niet mooi en ben je daarom aan het wachten op de iPhone 18-serie? Dan hebben we slecht nieuws, want een nieuw design hoef je niet te verwachten. De veranderingen worden vooral onder de motorkap doorgevoerd bij de nieuwe iPhones van 2026. De iPhone 18 en iPhone 18 Pro (Max) worden voorzien van de A20 (Pro)-chip, krijgen verbeterde camera’s en een feller beeldscherm.

Deze iPhone komt pas in 2027

Voor het ontwerp hoef je dus niet te wachten op de iPhone 18-serie, maar dat is niet de enige reden. Wil je niet de hoofdprijs betalen en de reguliere iPhone 18 kopen? Dan moet je nóg langer wachten, want het instapmodel verschijnt pas in 2027. Apple brengt dit jaar alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uit in september. De iPhone 18 volgt pas in het voorjaar van 2027, samen met de voordelige iPhone 18e.

Je moet dus heel veel geduld hebben om te wachten op de iPhone 18. Heb je nu een nieuwe smartphone nodig of is jouw huidige iPhone inmiddels aan vervanging toe? Dan kun je beter nu voor de iPhone 17 kiezen, die er van buiten naar verluidt precies hetzelfde uitziet als de iPhone 18. De iPhone 17 is voorzien van de A19-chip, heeft standaard 256 GB opslagruimte en komt met twee 48-megapixelcamera’s. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 17, zodat je niet teveel betaalt voor je volgende iPhone: