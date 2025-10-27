Volgend jaar verschijnt de iPhone 18, maar volgens geruchten zorgt één onderdeel dat hij een stuk duurder gaat worden. Dit is er aan de hand.

iPhone 18 wordt véél duurder (en dat komt door dit onderdeel)

Het duurt nog wel eventjes voordat de volgende iPhone verschijnt. Maar de eerste geruchten zijn inmiddels al opgedoken. Volgens een bericht van de China Times zijn de prijzen flink gestegen voor halfgeleiders. Deze halfgeleiders worden gebruikt voor chips die ook in de iPhone zitten.

Volgens geruchten heeft dit invloed op de prijzen van de nieuwe generatie chips die in de iPhone 18 gaan komen. De iPhone 18 gaat een A20-chip krijgen en deze chip maakt gebruik van een nieuw fabricageproces voor halfgeleiders (van 2 nanometer).

De grootste chipmaker van de wereld (TSMC) heeft al flink geïnvesteerd voor de ontwikkeling van dit nieuwe fabricageproces. Volgens geruchten zorgt dit voor een prijsverhoging van 50 procent in vergelijking met de kosten van het huidige productieproces.

Wanneer Apple straks meer moet gaan betalen voor hun chips, is het natuurlijk niet vreemd om het prijsverschil (gedeeltelijk) door te berekenen naar de consument. Toch duurt het natuurlijk nog even voordat de iPhone 18 verschijnt.

Apple kan er dus ook eventueel voor kiezen om sommige functies of verbeteringen verder vooruit te schuiven (naar de iPhone 19) om zo de prijs niet teveel te laten oplopen. Het blijft nog even afwachten wat Apple precies van plan is, maar volgens geruchten lijkt een prijsverhoging wel te gaan gebeuren.

iPhone 18 Pro: dit zijn de verwachtingen

De iPhone 18 Pro belooft in 2026 weer een flinke stap vooruit te zijn. Het Dynamic Island wordt bij de volgende iPhone wat kleiner en volgens geruchten krijgt de smartphone mogelijk een transparante of matte achterkant.

Fotoliefhebbers kunnen ook in hun handen wrijven, want de hoofdcamera krijgt een variabel diafragma. Dat is leuk omdat je dan nog meer met onder andere de scherptediepte van een foto kunt spelen (de hoeveelheid wazige achtergrond).

Onder de motorkap komt dus de nieuwe A20-chip met een eigen C2-modem van Apple. Tot slot wordt een nieuw ontworpen cameraknop verwacht, met de nadruk op een drukgevoelige bediening in plaats van veegbewegingen.

Meer iPhone 18-nieuws

