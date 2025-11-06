Bij een nieuwe iPhone krijg je geen oplader meer. Je kunt dan elke oude oplader gebruiken, maar niet alle opladers kunnen snel opladen.

iPhone zo snel mogelijk opladen: deze snelladers moet je hebben

Er zijn veel verschillende opladers te koop voor je iPhone en er is daarom in principe niet een de beste iPhone-oplader. Voor het opladen van je iPhone kun je vrijwel elke oplader gebruiken met usb-c, maar ze zijn niet allemaal evensnel.

Als je wilt dat het opladen niet te langzaam gaat, kun je het beste een wat krachtigere oplader kopen. Houd er overigens rekening mee dat je een Lighting naar usb-c kabel nodig hebt als je nog een iPhone met Lightning-poort hebt. Vrijwel alle recente snelladers hebben namelijk een usb-c-poort.

Om te kunnen snelladen op de iPhone heb je dus een vrij krachtige oplader nodig. Een goede oplader van 30 Watt volstaat hiervoor, maar om echt alle snelheid voor (bijna) alle iPhones eruit te halen kun je beter voor een lader van 35 Watt gaan.

Een goede snellader voor de iPhone is de Dual USB-C adapter (17,95 euro) die onder andere verkrijgbaar is bij Bol.com. Hiermee laad je de iPhone op zijn snelst op. Je kunt hiermee zelfs twee apparaten tegelijk opladen, maar let er dan wel op dat je daarmee niet de volle snelheid haalt.

Overigens kan de iPhone 17-serie nog wat sneller opladen met een speciale adapter die Apple de 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max noemt. Het vervelende is dat Apple op dit moment de enige is die deze adapter in hun assortiment heeft. En deze adapter is ook nog eens alleen te koop in de Verenigde Staten.

Draadloos opladen met MagSafe

Wil je liever je iPhone draadloos opladen? Dat kan ook. Het handigste is dan om een MagSafe-oplader te nemen. Houd er wel rekening mee dat draadloos opladen vaak wat langer duurt dan opladen met een kabel.

De draadloze oplader van Anker (29,99 euro) is een compacte en krachtige (15W) oplader. Dankzij de MagSafe-technologie wordt je iPhone stevig vastgehouden. De oplader zelf is niets meer en niets minder dan een schijfje waar je je iPhone op moet leggen.

Heb je naast je iPhone ook een Apple Watch en AirPods? En wil je die allemaal draadloos opladen? Dan is het handig om een 3-in-1 oplader te kopen, zoals de OtterBox 3-in-1 (39,95 euro). Hij heeft MagSafe en is ontworpen voor iPhones, AirPods en Apple Watches.

Dankzij het compacte en stijlvolle ontwerp kun je meerdere Apple-apparaten op één plek opladen zonder gedoe met kabels. Dit maakt de oplader ideaal voor thuis of op kantoor.