Een nieuwe iPhone hoeft echt niet altijd duur te zijn. Wij laten zien hoe je vaak honderden euro’s kunt besparen op je volgende toestel.

Zo krijg je jouw volgende iPhone een stuk goedkoper

We geven het meteen toe: een nieuwe iPhone is vrij duur. En de laatste jaren is Apple’s toestel alleen maar duurder geworden. Toch kun je dat prijskaartje wel wat omlaag krijgen. Door bijvoorbeeld voor een refurbished iPhone te kiezen.

Een refurbished iPhone kopen is vooral slim als je wel een iPhone wilt, maar niet de hoofdprijs wilt betalen. Je moet dan niet naar de allernieuwste modellen kijken, want daar scheelt een refurbished toestel niet zo heel veel met de nieuwprijs. Maar kies je een toestel van een jaar eerder (denk bijvoorbeeld aan de iPhone 16 Pro), dan kan dit je een flink voordeel opleveren.

En het fijn is al je een iPhone neemt van een jaar (of twee) oud, heb je nog steeds een snelle telefoon met een uitstekende camera, goede bouwkwaliteit en langdurige ondersteuning met iOS-updates.

Ook zijn refurbished toestellen vaak betrouwbaarder dan tweedehandse iPhones die ‘via via’ verkocht worden. Een refurbished toestel wordt gecontroleerd, getest en waar nodig gerepareerd.

Bij veel aanbieders krijg je ook garantie, wat je bij een tweedehands aankoop via sites als Marktplaats meestal niet hebt. Dat geeft je ook de nodige rust, want je weet dat het toestel technisch in orde is en je niet met lege handen staat wanneer er iets misgaat.

Hieronder vertellen we je welke toptoestellen je het beste refurbished kunt kopen. En we laten daarbij meteen zien waar de beste prijzen te vinden zijn.

Refurbished iPhone 16 Pro (Max) kopen

De iPhone 16 Pro (Max) is Apple’s topmodel van 2024. Hij werd aangekondigd op 9 september 2024 en is de eerste iPhone die echt vanaf de basis is gebouwd met Apple Intelligence in gedachten.

Wat je meteen merkt, is dat Apple volop inzet op bediening en camera. Zo zit er een actieknop op én een nieuwe cameraregelaar. Met deze regelaar kun je razendsnel de camera openen en heb je (bijna) alle camerafuncties direct bij de hand.

Ook het scherm is gegroeid naar 6,9 inch (6,3 inch bij de iPhone 16 Pro), wat vooral fijn is voor video’s, games en alles waarbij je net wat meer ruimte wil. Onder de motorkap draait de iPhone 16 Pro Max op de A18 Pro-chip, die zorgt voor extra snelheid en soepelere prestaties.

De camera’s krijgen eveneens een upgrade. De ultragroothoekcamera springt eruit, want die gaat voor het eerst naar 48 megapixel. Daarnaast is er een speciale Apple Intelligence-functie toegevoegd: Visual Intelligence, waarmee je camera en slimme software samen meer uit je beelden kunnen halen.

Je hebt al een refurbished iPhone 16 Pro voor € 719,- en een refurbished iPhone 16 Pro Max kun je al kopen voor € 838,-.

Refurbished iPhone 16 (Plus) kopen

Dankzij de A18-chip is de iPhone 16 (Plus) niet alleen snel, maar ook klaar voor Apple Intelligence, waardoor slimme functies een grotere rol gaan spelen in het dagelijks gebruik.

Verder heeft de iPhone 16 Plus net als de Pro-toestellen een actieknop én een cameraregelaar. Daarmee kun je snel een favoriete functie starten en heb je de belangrijkste camera-opties direct onder je vingers, zodat je makkelijker foto’s en video’s maakt zonder te priegelen in menu’s. De ultragroothoekcamera is bovendien verbeterd, dus brede shots van landschappen of groepsfoto’s zien er net wat strakker uit.

Qua uiterlijk blijft het vertrouwd. De Plus heeft een 6,7-inch scherm en de reguliere iPhone 16 een 6,1-scherm. Ook hebben ze beide het Dynamic Island en een usb-c-poort. Waar Apple wél vrolijk uitpakt, is met de kleuren. De iPhone 16 (Plus) komt in vijf opvallende tinten, waardoor hij wat speelser oogt dan zijn voorganger.

Je kunt al een refurbished iPhone 16 kopen voor € 599,- en een refurbished iPhone 16 Plus voor € 656,99.