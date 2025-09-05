iPhone 17 komt eraan: haal nu de iPhone 16 (Plus) 490 euro goedkoper

In september is het ieder jaar tijd voor nieuwe iPhones en daardoor is de iPhone 16 nu extra voordelig te scoren. Hij is zelfs 490 euro in prijs gezakt. We vertellen je hoe je hem zo goedkoop mogelijk in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Haal de iPhone 16 (Plus) nu goedkoper in huis

Op 9 september is weer een Apple-event aangekondigd. Doorgaans worden in deze maand nieuwe iPhones aangekondigd en naar verluidt wordt nu de iPhone 17-serie gepresenteerd. Vanaf dat moment wordt de iPhone 16-serie niet meer geproduceerd.

Dit betekent dat oude voorraden bij webwinkels en providers opgemaakt moeten worden om plaats te maken voor het nieuwe model. Vaak zijn er daarom aantrekkelijke aanbiedingen te vinden en wordt de verkrijgbaarheid steeds lastiger. Zo is de iPhone 16 met 512GB opslag nog maar in één kleur te koop bij Odido en bij KPN is 512GB van de 16 zelfs al helemaal uitverkocht. Ook is de iPhone 16 Plus bij Odido alleen nog in zwart en met 128GB te krijgen. Wees er dus snel bij als je één van deze toestellen nog in huis wilt halen.

Hieronder sommen we de beste deals voor je op voor de iPhone 16 en 16 Plus. Ben je op zoek naar de 16 Pro of 16 Pro Max? Ook daar zijn goede aanbiedingen vinden, die lees je dit artikel.

iPhone 16 vanaf 479 euro

De iPhone 16 is de instapper van de serie en heeft een compact scherm van 6,1 inch. Daardoor is hij handzaam, maar toch is hij ook enorm krachtig. Hij draait namelijk op de A18-chip, die ook ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Bovendien maak je mooie foto’s met de 48 megapixel-hoofdcamera of de 12 megapixel-ultragroothoeklens. Toen hij vorig jaar op de markt kwam, had hij een adviesprijs van 969 euro.

Inmiddels is hij voordeliger te verkrijgen. Zo haal je hem bij Bol in huis voor 737,98 euro in blauw. Wil je een andere kleur, dan ben je wat duurder uit. Goedkoper is hij echter in combinatie met een abonnement. Bij KPN en Odido betaal je 672 euro voor de iPhone. Vodafone vraagt 720 euro.

Het is ook mogelijk om je bestelling met abonnement te plaatsen bij een webwinkel. Het beste kies je voor Odido bij Mobiel.nl en je hebt hem in handen vanaf 479 euro. Heb je het liefste een kleiner abonnement met bijvoorbeeld 10GB data? Dan ben je aan het juiste adres bij Belsimpel en kies je voor Lebara. Voor de iPhone 16 betaal je nu 641 euro en je krijgt de eerste drie maanden 50 procent korting op je abonnement.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Plus vanaf 695 euro

Heb je liever een groter scherm, dan past de iPhone 16 Plus beter bij je. Deze heeft dezelfde specificaties als de reguliere 16, maar dan een display van 6,7 inch. Daarnaast heeft hij een grotere accu, zodat je hem langer kan gebruiken zonder op te laden. Bij introductie betaalde je 1119 euro voor de iPhone 16 Plus, maar met de komst van de iPhone 17 is die prijs gezakt.

Als los toestel betaal je 919 euro bij Phonemarket, maar combineer hem direct met een abonnement en bespaar flink. Van de providers kan je hem het beste bij KPN bestellen. Hier betaal je 864 euro voor de iPhone, is de levering snel en heb je nog veel opslag- en kleurmogelijkheden om uit te kiezen. Bij Vodafone betaal je 912 euro en moet je drie tot vier weken op je aankoop wachten en Odido heeft alleen nog de zwarte iPhone 16 Plus met 128GB. Daar kost-ie je met 924 euro ook meer dan een los toestel.

Je beste optie is echter om de bestelling te plaatsen bij een webwinkel in combinatie met een abonnement. Ga bij Belsimpel voor Vodafone en de iPhone 16 Plus heb je in huis vanaf 695 euro. Heb je liever een kleiner abonnement met 10GB, kies dan voor Lebara. De telefoon kost je nu 801 euro.