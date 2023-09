Ontdek de beste zakelijke iPhone-deals met Odido, KPN en Ziggo Zakelijk

Heb je een onderneming, dan hebben providers vaak een extra voordelig zakelijk abonnement. Wij hebben de beste zakelijke smartphone-deals met Odido (voorheen T-Mobile), KPN en Ziggo Zakelijk van dit moment op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste zakelijk abonnement met iPhone

Bellen en internetten met een zakelijke mobiele telefoon heeft verschillende voordelen. Je houdt werk en privé gescheiden, maar het geeft ook fiscale voordelen. Zo mag je bij de aangifte van de inkomstenbelasting de kosten van je zakelijke mobiele telefoon aftrekken van de winst uit je onderneming. Dat geldt voor zowel de kosten van aanschaf als de abonnementskosten, het dataverbruik en de gesprekskosten.

De drie grootste aanbieders van zakelijke abonnementen zijn Odido (voorheen bekend als T-Mobile), KPN en Ziggo. Regelmatig hebben zij toffe acties lopen. Daarom hebben wij de beste smartphone-deals van Odido, KPN en Ziggo Zakelijk voor je op een rijtje gezet.

Odido Zakelijk: tot 160 euro voordeel bij iPhone 14-serie

Als je veel moet bellen voor je werk, dan is het wel zo fijn dat je kunt vertrouwen op de verbinding. Odido Zakelijk, voorheen T-Mobile, heeft een betrouwbaar netwerk en verschillende bundels waaruit je kiest. Zo is er al een bundel met 2GB data, maar ook onbeperkt internetten is mogelijk. De meest gekozen bundel is Unlimited Basis en die bevat onbeperkt internet en bellen.

Dat abonnement sluit je af voor 29,34 euro per maand. Kies daarbij een iPhone die met extra veel korting in huis te halen is. Je hebt keuze uit de iPhone 14-serie en de iPhone 13. Sluit je naast je zakelijke mobiele abonnement ook zakelijk internet af? Dan profiteer je van Klantvoordeel en krijg je maandelijks 4,13 euro korting.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN Zakelijk: voordelig onbeperkt internetten

Met KPN Zakelijk heb je de keuze uit een ruim aanbod aan bundels en toestellen. Ga voor een smartphone uit de iPhone 14-serie of de iPhone 13. Je belt dan via het betrouwbare 5G-netwerk. En is je iPhone kapot? Binnen 4 uur bel je weer verder met de gratis toestelvervangservice van KPN.

Sluit je meerdere abonnementen af, dan profiteer je van Combinatievoordeel: elke maand kortingen op je factuur. Op het moment is onbeperkt internet extra scherp geprijsd en betaal je tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 20,66 euro. Deze actie geldt bij elke telefoon of een sim only-abonnement.

Ziggo Zakelijk: combineer internet met mobiel

Ziggo Zakelijk zorgt voor jouw stabiele wifi-verbinding op de zaak. Neem daarbij een zakelijk abonnement van Vodafone en je profiteert van combinatievoordeel. Denk aan tot 4,13 euro korting per maand, dubbele data en meer.

Wat betreft bundels zijn er verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Ben je niet zo’n internetter, dan houdt je het bij 2GB data. Als je de hele dag door online te vinden bent, ga dan voor onbeperkt internet.

Zakelijke sim only-abonnementen

Heb je een iPhone die nog jaren meekan, maar loopt je abonnement af? Dan is een sim only-abonnement een goede optie om te overwegen. Die zijn vaak voordelig af te sluiten, ook zakelijk. Op dit moment zijn Simpel, Simyo en Lebara daarin het goedkoopste.