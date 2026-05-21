Action stunt met slimme mobiele airco (die betaalbaar én zuinig is)

Het wordt weer flink warmer! Ben je op zoek naar verkoeling zonder een fortuin uit te moeten geven? Dan moet je deze slimme airco van Action eens checken!



Action stunt met slimme mobiele airco

De temperaturen stijgen weer en ook binnen wordt het rap stukken warmer. Al na een paar warme dagen is het in sommige woonkamers zelfs al niet meer te houden. Een ventilator helpt misschien een beetje, maar een airco kan je huis ook écht weer aangenamer krijgen.

Een (mobiele) airco kopen is vaak wel prijzig. Toch probeert Action daar verandering in te brengen met een opvallend goedkope en slimme airco, die ook nog eens veel functies heeft. De mobiele airco van de Action is te bestellen in de webshop en kost slechts 299 euro.

De slimme mobiele airco van Action is een stuk goedkoper dan veel vergelijkbare modellen van bekende merken. Toch krijg je behoorlijk wat terug voor dat bedrag. Zo kun je de airco niet alleen bedienen via het scherm op het apparaat zelf, maar ook met een app op je smartphone. Zo kun je lekker vanaf de bank of vanuit je bed de airco makkelijk een stukje koeler zetten als dat nodig is.

De airco kan ruimtes verkoelen, ventileren én ontvochtigen. Vooral dat laatste is handig tijdens benauwde zomerdagen waarop het binnen al snel plakkerig aanvoelt. De airco van Action heeft energielabel A en een koelvermogen van 3.8kW. Volgens Action is het apparaat geschikt voor ruimtes tot 100 m3. Dat is ruim voldoende voor een flinke woonkamer.

Al na korte tijd wordt een warme kamer merkbaar aangenamer wanneer je de airco aanzet. De ventilator heeft drie standen (high, medium en low). Je hoort de airco wel als hij aanstaat, maar dat is niet heel storend. Daarnaast zit er een timerfunctie op, zodat de airco zichzelf automatisch uitschakelt.

Qua design houdt Action het simpel. De airco heeft een strak wit uiterlijk en je rolt hem dankzij de wieltjes makkelijk naar verschillende kamers. Je moet wel een afvoerslang naar buiten leggen (via een raam), want zonder die slang werkt het koelen niet goed. Ben jij op zoek naar verkoeling of wil je de hitte juist voor zijn? Wees er dan snel bij, want de voorraad gaat er vermoedelijk snel doorheen bij de Action: