Je hoeft allang niet meer naar de supermarkt toe voor je boodschappen. Tegenwoordig komt de winkel gewoon naar jou. iPhoned heeft de supermarkten met een bezorgservice onderling vergeleken, en vertelt welke de beste is.



Picnic en andere supermarktbezorgdiensten: een vergelijking

Picnic ontketende na zijn oprichting in 2015 een revolutie. Binnen de kortste keren zette vrijwel iedere bekende supermarkt een eigen bezorgdienst op poten. Dit is niet alleen een uitkomst voor drukbezette baasjes, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die slecht ter been zijn.

In deze vergelijking zetten we bekende supermarkten met een bezorgdienst op een rij. We kijken onder meer naar het productaanbod, de prijzen, eventuele bezorgkosten en hoe snel je je boodschappen in huis hebt.

Albert Heijn: alleen voor gezinnen

Albert Heijn beschikt al jaren over een bezorgservice die boodschappen tot in de keuken bezorgd. Je hebt keuze uit het gehele AH-assortiment en bestellen kan gewoon vanuit de mooi vormgegeven app, of via de site.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een groot nadeel van de bezorgservice is het (forse) minimum bestelbedrag van 70 euro. Het is de vraag of een alleenstaande aan dit bedrag komt, waardoor Appie zich met name op gezinnen lijkt te richten.

Je betaalt tussen de 3,95 en 12,95 euro aan bezorgkosten, afhankelijk van het tijdstip. Soms is er een actie waarbij je geen bezorgkosten betaalt bij aankoop van een bepaald product. Bezorging vindt zes dagen per week plaats tussen 8:00 en 22:00 uur. Er wordt gewerkt met tijdvakken van twee uur. Je bent dus niet de hele dag aan huis gekluisterd.

Lees ook: Programmeer je eigen AR-robot met AH Tech en je iPhone

Je kunt er ook voor kiezen om je boodschappen online te bestellen, en deze op te halen bij een afhaalpunt. Je hoeft zo niet de supermarkt door te slenteren en bespaart op de bezorgkosten. Afhalen kost namelijk maximaal 3,50 euro. Het voordeel is hier dat je niet tussen een bepaald tijdsvak thuis hoeft te blijven voor de bezorging.

Appie van Albert Heijn Albert Heijn 6,8 (1912 reviews) Gratis via App Store

Picnic: gratis bezorging

Picnic heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. Het is een online supermarkt en heeft geen fysieke vestigingen. Het bedrijf draait om online, en dat merk je. De app voelt daarom ook het meest intuïtief aan, alhoewel over smaak natuurlijk te twisten valt.

Deze fijne gebruikerservaring zit ‘m in de details, zoals de vraag naar je huishoudsamenstelling bij het aanmaken van een account. Hierdoor kunnen gezinsleden afzonderlijk inloggen en producten in hetzelfde mandje stoppen. Bovendien kun je bij Picnic ‘gewoon’ met iDeal afrekenen, en hoef je niet bij ontvangst je pinkaart te trekken. Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen.

Een nadeel van Picnic is echter het beperkte assortiment in vergelijk met bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo. Daar waar je bij de overige aanbieders uit deze lijst alle producten uit het aanbod kunt kiezen, werkt de online supermarkt met zogenoemde ‘snellopers’. Producten die dus niet goed verkopen worden zo snel mogelijk weer uit het assortiment geschrapt.

Gelukkig wordt het assortiment wel steeds groter en kan je in de app ook producten doorgeven die je nog mist in het assortiment. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een specifieke wijn, kun je onderaan de lijst van witte wijnen een suggestie doen van een bepaald merk. Door niet alle soorten aan te bieden houdt men de kosten laag, en daarom zijn de prijzen ook niet duurder dan die van Albert Heijn of Jumbo. Vaak zijn producten zelfs ietsje goedkoper. Elke nacht vergelijkt de online retailer haar prijzen en past deze zo nodig aan.

Picnic bezorgt (in sommige steden) zeven dagen per week gratis aan huis, maar je moet wel voor minstens 25 euro bestellen. Je kiest tijdens het bestellen zelf een tijdvak van een uur en hoort ’s ochtends via een notificatie op tien minuten nauwkeurig hoe laat de bezorger voor de deur staat. Je krijgt wederom een bericht wanneer je open moet doen.

Als een Picnic-wagentje al volzit met boodschappen, kan je in dit tijdsvak niet meer bestellen. Soms is het erg druk en zitten alle wagentjes vol. Het kan dan helpen om de volgende ochtend nog eens te proberen. Je boodschappen blijven dan keurig in je lijstje staan, en deze kan je later nog een keer bestellen als je wil. Ben je nog iets vergeten en heb je al afgerekend? Ook dan kan je makkelijk nog iets toevoegen aan je bestelling.

Picnic Supermarkt Picnic BV 9,4 (25263 reviews) Gratis via App Store

Plus: boodschappen binnen twee uur in huis

Ook Plus heeft een bezorgservice. Het minimum bestelbedrag is 25 euro, bezorgen kost minstens 6 euro en is afhankelijk van het bezorgmoment. Ook kun je er – net als bij Albert Heijn – voor kiezen om je boodschappen op te halen bij een afhaalpunt. Hiervoor betaal je een vast bedrag van 2,50 euro en er geldt geen minimum.

De Plus-app voelt verrassend overzichtelijk en makkelijk aan. De vormgeving stuurt je automatisch naar de aanbiedingen, maar ook wanneer je op zoek bent naar een specifiek product hoef je eigenlijk nooit vaker dan drie keer te tikken.

Ook over de bezorgopties zijn we te spreken. Er wordt gewerkt met tijdvakken van twee uur en er wordt zeven (!) dagen per week tussen 8:00 en 22:00 uur bezorgd. Verder biedt Plus Expres aan, waarbij boodschappen binnen twee uur worden thuisbezorgd. Deze razendsnelle service kost 2,50 euro toeslag bovenop de standaard bezorgprijs. Ook moet je voor 16:00 uur bestellen, anders ontvang je de boodschappen de volgende ochtend. Plus Expres is daarmee niet goedkoop, maar wel razendsnel.

PLUS supermarkt PLUS 5 (239 reviews) Gratis via App Store

Jumbo: ruime tijdvakken

Ook bij Jumbo kun je kiezen tussen écht thuisbezorgen, of boodschappen ophalen bij een afhaalpunt. Wederom heb je keuze uit het volledige assortiment en wordt zes dagen per week bezorgd. De app oogt iets minder overzichtelijk dan die van Picnic en Albert Heijn, maar went snel. Wanneer je op zoek gaat naar een specifiek product, is het soms wel een beetje behelpen.

Thuisbezorgen kost 6 euro en wanneer je totaalbedrag meer dan 70 euro is, krijg je een euro korting. In tegenstelling tot Albert Heijn werkt Jumbo met twee tijdvakken: je boodschappen worden tussen 10:00 en 13:00 uur geleverd, of tussen 18:00 en 21:00 uur. Je moet dus alsnog een paar uur vrijhouden, anders mis je misschien de bezorger. Je spullen ophalen bij een afhaalpunt kost maximaal 2,95 euro.

Net als bij Albert Heijn en Plus kun je ook bij Jumbo statiegeldflessen en bierkratten direct weer meegeven aan de bezorger. Het bedrag wordt dan verrekend met de totale kosten van de bestelling. Je kunt bij aflevering pinnen.

Jumbo Jumbo Supermarkten 8 (1762 reviews) Gratis via App Store

Coop: productscanner en recepten

Coop bezorgt boodschappen bij je thuis, of verzamelt ze voor je in de supermarkt, waarna jij ze alleen nog even op hoeft te pikken. Het minimum bestelbedrag is veertig euro, maar pas vanaf zeventig euro wordt je bestelling ook bij je thuis bezorgd. De app oogt professioneel maar is niet enorm gebruiksvriendelijk.

Bepaalde functies zijn wat omslachtig te bereiken waardoor het bestellen niet soepel en snel verloopt. Je kunt bijvoorbeeld je eigen dichtstbijzijnde filiaal instellen, om altijd op de hoogte te zijn van het juiste assortiment. Maar de zoekfunctie hiervoor werkt helaas niet. Je moet dan door de lange lijst met plaatsen scrollen om de juiste supermarkt te vinden.

In het tabblad boodschappen werkt de zoekfunctie gelukkig wel en druk je op het plusje naast een product om deze aan je winkelmandje toe te voegen. Heb je favoriete boodschappen die je vaker wil terugvinden, dan voeg je deze toe aan je favorieten lijst door naar rechts te swipen.

Daarnaast is een handige functie de productscanner. Hiermee maak je simpelweg een foto van een product dat je graag wil. Zijn bijvoorbeeld je bananen bijna op? Fotografeer de laatste banaan en je krijgt gelijk het aanbod aan bananen te zien. De functie werkt verrassend goed en werkt ook met barcodes.

Weet je niet wat je wil koken? Onder ‘recepten’ zie je allerlei ideeën, waarvan je de ingrediënten ook in één keer naar je winkelmandje kan verplaatsen. Wel is het onhandig dat je niet direct alle producten binnen een bepaalde soort te zien krijgt. Je krijgt een aantal suggesties, maar moet eerst op ‘toon alle resultaten’ tikken om alles te zien. Dat kost dan ook vrij veel tijd als je veel nodig hebt.

Coop Supermarkten Coop Groothandel B.V. 5,6 (83 reviews) Gratis via App Store

Conclusie: het draait allemaal om locatie

Dus, voor welke supermarkt aan huis moet je nou kiezen? Dat antwoord hangt vooral af van je woonplaats. Ten eerste bieden enkel Albert Heijn en Jumbo een landelijk dekkend netwerk qua bezorgservice en afhaalpunten. Picnic breidt in razend tempo uit, maar is nog niet in elke stad vertegenwoordigd. Plus en Coop zal bij veel mensen wel bekend zijn, maar er zijn nog steeds gaten op de dekkingskaart te zien.

Zit je in de luxe positie dat je uit alle supermarkten aan huis kunt kiezen? Dan is Picnic hoogstwaarschijnlijk de goedkoopste en beste optie. Je betaalt immers geen bezorgkosten en de prijzen zijn gelijk, of lager dan die van Albert Heijn en Jumbo. Daarnaast is het minimum bestelbedrag van 25 euro redelijk laag. Wel moet je het geluk hebben dat je hoog op de wachtlijst staat.

Verder bieden deze ‘traditionele’ supermarkten ongeveer hetzelfde aan: je kunt kiezen tussen bezorgen en afhalen. Ook de bezorgkosten zijn ongeveer gelijk aan elkaar, alhoewel het minimum bestelbedrag van Albert Heijn en Coop fors is. Voor welke supermarkt-aan-huis je moet gaan, hangt daarom vooral af van je persoonlijke voorkeur. Voorlopig zit er weinig verschil tussen de traditionele aanbieders. Picnic biedt echter een vernieuwend concept, voelt fris en snel aan en is goedkoper dan de meeste supermarkten. De app werkt ook verrassend makkelijk en goed.

Download de iPhoned-app, of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste apps!